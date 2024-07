Marcelo de Assis [object Object]

Em nossa seção Essencial , separamos as 10 músicas mais ouvidas da popstar Anitta na plataforma de streaming Spotify .

No topo da lista está Downtown , que contabiliza mais de 686 milhões de plays. A faixa foi lançada em 2017 e é uma colaboração com o astro latino J Balvin e continua sendo uma das favoritas dos fãs.

Downtown é seguida do megahit Envolver , que pavimentou o caminho para o sucesso internacional de Anitta em 2021. A faixa se destaca por sua batida envolvente e refrão cativante.

Neste TOP 10 também estão inseridos sucessos como BELLAKEO, Funk Rave e Joga Pra Lua .

Anitta lançará remix inédito de ‘Aceita’ nesta sexta-feira (5)



A popstar Anitta anunciou nesta quarta-feira (3) o lançamento do remix exclusivo da faixa Aceita , que chegará às plataformas digitais pela Universal Music , via Republic Records , à meia-noite desta sexta-feira (5). O single foi remixado pelo DJ e produtor britânico Jonas Blue que já assinou trabalhos com Ariana Grande , Sabrina Carpenter e RAYE .

“‘Aceita’ é uma música importante pra mim, com uma letra que celebra o meu senso de liberdade e que faz parte da minha nova fase de vida. O remix tá super dançante. É pra se jogar, hein?!“ , avisa Anitta .

Em turnê com a The Baile Funk Experience desde maio, a cantora deve encerrar sua excursão mundial neste final de semana, com apresentações em Milão , no dia 7, e Ibiza no dia 8. Ao todo, a tour contará com um total de 21 datas , em sua maioria com ingressos esgotados.

Mais: cantora não quer puxar samba no próximo carnaval

Anitta fez uma publicação sem eu Stories no Instagram na madrugada desta sexta-feira (28) falando sobre seu entusiasmo em participar do samba-enredo da Unidos da Tijuca , onde assina a canção ao lado de Estevão Ciavatta, Fred Camacho, Diego Nicolau, Miguel PG e Feyjão .

O samba-enredo estará disputando a chance de ser a música representativa da Unidos da Tijuca para o Carnaval do próximo ano. “E por que eu decidi escrever aleatoriamente junto com esses parceiros? Na verdade não é aleatoriamente, a escola vai falar sobre meu orixá Logun Edé e aí esses parceiros maravilhosos que são gênios, me convidaram por saberem que sou de Logun Edé” , iniciou Anitta . “Eu já estava colocando muito desse enredo no meu show, na minha turnê, amei o enredo, o texto todo e por ser meu orixá entrei nessa disputa, mas se não ganhar já fiquei super feliz com a competição. Mas tomara que ganhe”. Sobre cantar o samba-enredo da escola carioca, Anitta é enfática: “Ah, eu não penso em puxar nada na avenida não porque não tenho nem voz pra isso. Foi só pra gravar o samba que amei, que ficou lindo. Gravei uma outra versãozinha também, será que a gente solta?”, questionou.

Confira:

1. Dowtown (com J Balvin) – 686 milhões de plays

2. Envolver – 639 milhões de plays

3. BELLAKEO – 378 milhões de plays

4. Back for More (com Tomorrow x Together) – 96 milhões de plays

5. Joga Pra Lua – 69 milhões de plays

6. Funk Rave – 70 milhões de plays

7. Double Team – 21 milhões de plays

8. Gata Only (Remix) – 16 milhões de plays

9. Savage Funk – 14,9 milhões de plays

10. Mi Amor (com JVKE) de plays