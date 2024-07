The Music Journal Brazil ‘Encontro com Patrícia Poeta’ celebrou 2 anos com edição especial

Nesta quinta-feira (4), Patrícia Poeta comandou uma edição especial do Encontro , celebrando dois anos na apresentação do programa, e à mudança dos Estúdios Globo , no Rio de Janeiro , para São Paulo , onde é atualmente produzido.

E, para mostrar que foi radicado pela capital paulista, o Encontro comemorativo aconteceu no jardim da emissora – deixando, portanto, do estúdio e sendo produzido em externa -, com uma vista para um dos mais emblemáticos endereços da cidade: próximo à Ponte Estaiada , localizada na Zona Sul .

Toda a estrutura do programa, como palco e ambiente dedicado à atração musical, além da plateia, foi acomodada no gramado, numa espécie de “manhã no parque”, num clima aconchegante e intimista. O cantor Latino foi o convidado para animar a festa, e, entre os participantes da plateia estiveram influenciadores que nasceram ou foram acolhidos por São Paulo.

“São dois anos de muita dedicação e dando o meu melhor a cada dia que acordo e vou para a emissora. O ‘Encontro’ é resultado do empenho de muita gente que acredita no programa; gente que acorda às 4h da manhã para levar o que há de melhor e mais atualizado para o público. Há dois anos, quando aceitei o desafio, eu sabia que seria dedicação total”, comemora Patrícia .

No ano passado, Encontro foi apresentado de Goiânia (GO)

O programa Encontro com Patrícia Poeta saiu dos Estúdios Globo de São Paulo pela primeira vez na manhã de 27 de novembro de 2023. A apresentadora viajou para Goiânia e apresentou a edição especial, ao vivo, direto da capital de Goiás, pelos 60 anos da TV Anhanguera , afiliada da Globo baseada na cidade.

Em um cenário que teve como fundo a vista da cidade, a apresentadora recebeu a dupla sertaneja Israel & Rodolffo .

No fim de semana, Patrícia visitou pontos conhecidos da cidade e mostrou um pouco da cultura goianiense no programa: da Feira da Lua , uma das principais da região, experimentou a culinária local e conheceu o trabalho de artesãos.

No especial, os quadros do Encontro também abordaram temáticas da região. O Mapa do Emprego mostrou como o uso da tecnologia no campo abre novas oportunidades para o agronegócio em Goiás, e do cenário de São Paulo, Valéria Almeida falou sobre os benefícios do Pequi , fruto é conhecido como o ‘tesouro do Cerrado’ , para a saúde no Bem Estar .

Patrícia celebrou a oportunidade de apresentar o programa de Goiânia : “É uma grande alegria. Há tempos quero estar mais perto do público. E estar aqui em Goiânia me traz muita felicidade, porque é um público carinhoso que nos acompanha pela TV diariamente e me recebeu com muito afeto desde que cheguei aqui. São sorrisos, abraços, fotos, enfim diversas demonstrações de amor. O aniversário é da TV Anhanguera, mas quem está ganhando o presente sou eu”.