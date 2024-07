Mayra Dugaich Sophie Charlotte ganha prêmio APCA de Melhor Atriz

Na última terça-feira (2), a atriz Sophie Charlotte subiu ao palco do Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Artes) para receber o troféu de Melhor Atriz.

“Recebi o prêmio APCA , de melhor atriz de televisão pela Maíra em Todas as Flores. E foi impossível não lembrar de todo o processo da novela, das minhas parceiras geniais Regina Casé, Leticia Colin e Mariana Sousa Nunes. Toda a equipe técnica, de direção, camareiras, câmeras, caracterização, arte produção, elenco… tantas pessoas!”, agradeceu no Instagram.

“Quero dedicar esse prêmio a três mulheres incríveis! Nathalia Santos, Camila Araújo e Moira Braga. Amo vocês e nunca vou conseguir agradecer por tudo que vivemos no processo dessa novela. Vocês estão no meu coração! Estou muito feliz”, celebrou a atriz.

Vale lembrar que Sophie estava acompanhada por Xamã, seu par romântico em Renascer. Durante o discurso da atriz, ele aproveitou para registrar o momento e comemorar a vitória.

Durante a cerimônia, eles se divertiram e conversaram ao pé do ouvido, aumentando os rumores de um suposto relacionamento.

Vale destacar que Sophie e Xamã interpretam os personagens Eliana e Damião na trama das 21 horas da TV Globo.

Xamã é um dos assuntos mais comentados do X após sua estreia em ‘Renascer’

O rapper Xamã , finalmente, fez sua tão aguardada estreia na novela Renascer e ficou entre os assuntos mais comentados do X .

Em uma cena emblemática ao som de um violão, ele chegou ao vilarejo, deixando as crianças que brincavam na rua assustadas. Neste capítulo, ele vai até a venda de Norberto , interpretado por Matheus Nachtergaele , e pergunta por José Inocêncio , papel de Marcos Palmeira , o que deixa o comerciante desconfiado com o seu jeito misterioso.

Xamã se reuniu com sua família, amigos e equipe para assistir à sua estreia na novela. Em uma foto compartilhada nas redes sociais, ele revelou que foi homenageado, com todos vestindo camisetas com o nome de Damião .

Na trama, Xamã dá vida a Damião , que é contratado para matar José Inocêncio , mas acaba se tornando um dos seus mais fiéis empregados. O papel de Damião na versão original, exibida em 1993, foi interpretado por Jackson Antunes , que também retorna ao remake no papel de Deocleciano . Ele se envolverá com a oportunista Eliana , personagem de Sophie Charlotte , que originalmente foi interpretada por Patrícia Pillar .

A participação de Xamã na novela Renascer é marcada pelo reencontro com Gustavo Fernandez , diretor de Justiça 2 , série que marca a sua estreia como ator. Na série de Manuela Dias , ele desempenhará o papel de um parceiro de crime de Milena, interpretada por Nanda Costa . No ano passado, ele fez uma aparição na novela Travessia , mas como ele mesmo.

Além das produções do Grupo Globo , Xamã protagonizará o filme Cinco Tipos de Medo , do cineasta Bruno Bini , ao lado de Bella Campos, Barbara Colen, João Vitor Silva e Rui Ricardo Diaz . O astro também estará no filme Maníaco do Parque , da Amazon Prime . Na produção, ele interpreta Nivaldo , um homem boa praça e chefe de Francisco , o protagonista vivido por Silvero Pereira .

Confira: