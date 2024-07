Mayra Dugaich Davi se declara para Tamires Assis: “Estou apaixonado”

Na última terça-feira (2), Davi se declarou para Tamires Assis em seu Instagram. “ Estou apaixonado” , disse o campeão do BBB 24, que postou uma foto com a musa do boi Garantido.

Nos stories, ele a convidou para ir a Salvador: “Semana que vem você vem direto pra mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador”.

Tamires também compartilhou uma foto ao lado de Davi em suas redes sociais. “ Você me faz tão bem” , escreveu ela.

O ex-BBB comentou com “Te amo” na publicação.

Vale lembrar que o casal foi flagrado se beijando no Festival de Parintins. No vídeo filmado por Matteus, o campeão comemora: “ Obrigado, meu Deus”.

Desde então, eles trocavam comentários e respostas nas redes sociais, gerando rumores de um possível romance.

Davi, campeão do BBB 24, rebate críticas por ajuda ao RS

Davi , campeão do BBB 24 , esteve no Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes no estado. No intuito de compartilhar com os seguidores seu dia a dia, ele teria provocado agitação ao filmar pessoas afetadas pela tragédia.

“Eu não ligo pro que as pessoas falam, não tô ligando pra hater… Eu só fiz uma postagem agora nas minhas redes sociais mostrando o nível das pessoas, o que elas fazem pra tentar me derrubar, pra tentar me ofuscar, pra tentar apagar meu brilho de campeão. Porque é difícil ver um preto, pobre e favelado no poder. É difícil ver um negão aqui, óh, de um carro bom, num apartamento bom, numa casa boa, tomando banho de piscina. O pessoal não gosta, não aguenta. Porque se fosse um branquelo que tivesse ganhado o Big Brother, que tivesse onde eu tô, ninguém tava falando nada!”, afirmou.