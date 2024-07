Post Malone e Morgan Wallen batem a sexta semana no topo da Billboard

Marcelo de Assis [object Object]

O sucesso I Had Some Help de Post Malone com Morgan Wallen se mantém no topo da Billboard Hot 100 pela sexta semana. Com isso, o rapper emplaca a faixa com maior duração no chart em 2024.

I Had Some Help também é o segundo êxito de Wallen e passou as primeiras cinco semanas na Hot 100 na primeira posição, após sua estreia em maio.

A colaboração é a primeira a emplacar seis semanas em primeiro lugar na Hot 100 neste ano , superando as cinco semanas no topo, de seis no total até o final do ano passado para Lovin on Me , de Jack Harlow .

Nenhum single liderou por mais tempo desde que Last Night de Morgan Wallen alcançou o topo da lista por 16 semanas não consecutivas , entre os meses de março e agosto de 2023 .

Música segue fazendo grande sucesso nas rádios

I Had Some Help também conquistou a primeira posição nas paradas musicais de rádio, tornando-se um título raro que liderou a contagem de Airplay em todos os formatos, como aponta a pesquisa Country Airplay.

Rapper anunciou as primeiras datas de sua nova turnê nos EUA

Post Malone está prestes a embarcar na turnê F-1 Trillion , uma série de 21 shows que percorrerá estádios, festivais e anfiteatros nos Estados Unidos . Produzida pela Live Nation , a tour terá início em 8 de setembro no Utah First Credit Union Amphitheatre , em Salt Lake City , e passará por locais como Fenway Park, Hersheypark Stadium, Credit One Stadium e muito mais.

Os ingressos entraram em disponibilizada a partir de uma pré-venda exclusiva para clientes Citi no dia 26 de junho . Pré-vendas adicionais ocorreram durante a semana e a venda geral iniciou nesta segunda-feira (1) no site da Live Nation .

A turnê também oferecerá diversos pacotes VIP e experiências exclusivas para os fãs elevarem sua experiência de show. Esses pacotes variam e incluem ingressos premium, acesso à Sala VIP, pré-show e brindes exclusivos .

Post Malone , conhecido por reescrever a história, ultrapassar limites e gerar comentários na internet, surgiu em 2015 com um estilo inovador que inspirou um movimento. Seu sucesso Congratulations (com participação de Quavo ) vendeu milhões de cópias, alcançou o topo das paradas da Billboard e conquistou certificações multiplatina em todo o mundo.