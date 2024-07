Mayra Dugaich Katy Perry exibe certificados de diamante

Na última segunda-feira (1), a cantora Katy Perry compartilhou um vídeo nas redes sociais onde aparece limpando cinco troféus de Diamante recebidos.

De acordo com a RIAA, ela ganhou o reconhecimento pelos singles California Gurls, Roar, Firework, Dark Horse, Teenage Dream e E.T . Cada um dos seis singles já vendeu mais de 10 milhões de unidades.

Vale lembrar que Teenage Dream e E.T . ganharam oficialmente o status de diamante esta semana, de acordo com o site da Recording Industry Association of America.

“ Acabei de fazer uma faxina na casa neste fim de semana, hbu ”, escreveu na legenda, onde ela aparece mascando chiclete enquanto cuida de sua coleção de troféus.

Atualmente, ela se prepara para lançar seu novo single Woman’s World . Vale destacar que a faixa chegará nas plataformas digitais no dia 11 de julho. Já o videoclipe estará disponível no dia seguinte, 12 de julho.

Woman’s World marca seu primeiro lançamento solo desde que seu álbum de estúdio anterior, Smile, foi lançado em 2020.

Katy Perry evita responder pergunta sobre Dr. Luke

Na última quinta-feira (27), a cantora Katy Perry ignorou as perguntas feitas por paparazzi, em Paris, sobre trabalhar com Dr. Luke em seu próximo álbum.

Um vídeo do momento foi divulgado pelo site The Hollywood Flix.

De acordo com o Daily Mail, a cantora teria desconsiderado os pedidos de sua equipe para não se reconectar com o produtor musical para seu sexto disco de carreira.

Vale lembrar que Kesha acusou Dr. Luke de abuso sexual, físico e emocional. Na época, Kesha chegou a alegar que Katy também teria sido vítima de abusos por parte do produtor, porém a cantora negou posteriormente.

A data de lançamento e título do novo disco de Katy Perry ainda não foram divulgados.

Confira: