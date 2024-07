Marcelo de Assis Dua Lipa anuncia grande show no estádio de Wembley em 2025

A estrela britânica Dua Lipa anunciou nesta terça-feira (2) que realizará um grande show no lendário Wembley Stadium , em Londres . A apresentação da voz de New Rules está prevista para acontecer em 20 de junho de 2025 para 90 mil pessoas .

“Não poderia haver melhor momento para compartilhar isso com todos vocês”, celebra Dua Lipa em um comunicado oficial. “Ainda estou voando alto com a magia de ser a atração principal do Pyramid Stage em Glastonbury neste fim de semana e estou absolutamente emocionado em anunciar que tocarei no Estádio de Wembley no próximo ano”.

De acordo com a Billboard , os ingressos para o show de Dua Lipa em Wembley estarão à venda a partir do dia 12 de julho , acompanhado da pré-venda que acontece no dia 10 do mesmo mês para clientes da marca O2 .

Antes deste icônico show, Dua Lipa realizou a sua tão aguardada estreia no Glastonbury Festival , onde desfilou seus grandes sucessos no último final de semana, incluindo as faixas de seu mais recente trabalho

de estúdio, Radical Optimism .

Tiktoker invade local onde Dua Lipa ensaiava para show

Nos últimos dias, a cantora Dua Lipa esteve ensaiando em um local em Birmingham , com sua equipe de dançarinos para o show no festival de Glastonbury , que aconteceu na última sexta-feira (28).

De acordo com o The Sun , um tiktoker chegou a invadir o espaço em uma tentativa de compartilhar as imagens nas redes sociais posteriormente.

“Dua tem trabalhado muito nos últimos dias para aperfeiçoar seu set para Glastonbury. Sua equipe eliminou essa pessoa quando ela chegou ao local na sexta-feira (21)“ , afirmou uma fonte.

“Alguns membros da equipe de Dua falaram com eles e pediram que fossem embora. Ela estava lá dentro e, felizmente, perdeu todo o alvoroço. Nada vai desviá-la do curso neste fim de semana. Dua mal pode esperar para mostrar a Glastonbury o que ela está trabalhando”, revelou.

Segundo as fontes do jornal, a lendária cantora Cyndi Lauper estaria em negociações para subir ao palco com Dua, assim como Chris Martin .