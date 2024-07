Após dever na praça, Edmundo se salva de leilão de mansão; entenda

Janaina Nunes Lauriana Após dever na praça, Edmundo se salva de leilão de mansão

O ex-jogador Edmundo Alves de Souza Neto quase teve sua casa leiloada por causa de uma dívida milionária de IPTU , mas conseguiu quitar o débito à tempo. O ex-jogador de futebol havia acumulado uma dívida de R$ 26.597,65 .

Segundo o jornalista Daniel Nascimento , do jornal O Dia o valor foi somado desde 2019, com a dívida atualizada, incluindo honorários dos advogados. Além disso, o processo já estava em curso desde o ano passado. Edmundo chegou a ser citado por duas vezes no segundo semestre do ano, mas não foi encontrado.

Contudo, a situação do imóvel do artista, que fica localizado em Itanhangá, no Rio de Janeiro, foi tomando um cenário mais crítico. Isso porque a Justiça determinou a penhora da mansão do atleta e, consequentemente, a ida do imóvel a leilão.

Por fim, mesmo com a Justiça não conseguindo localizar Edmundo , o próprio artista decidiu procurar os órgãos competentes para regularizar a situação da propriedade, antes que ela fosse arrematada posteriormente em um leilão. A dívida foi quitada em maio deste ano.

Vale lembrar que recentemente, o ex-jogador Marcelinho Carioca teve seu imóvel leiloado por R$ 672 mil , em São Paulo, por conta do mesmo problema, acúmulo de dívidas relacionadas ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.