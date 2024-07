Marcelo de Assis Smashing Pumpkins anuncia coletânea em vinil para agosto

Lançada originalmente em 2001, a coletânea (Rotten Apples) dos Smashing Pumpkins ganhará uma reedição especial no dia 9 de agosto de 2024 pela Universal Music em vinil duplo pela primeira vez .

(Rotten Apples) The Smashing Pumpkins Greatest Hits abrange mais de uma década da discografia da banda de rock duas vezes ganhadora do Grammy. O álbum apresenta grandes sucessos como Today, Bullet With Butterfly Wings, Cherub Rock , 1979 , Ava Adore , entre muitos outros.

A compilação também apresenta Eye, uma faixa adorada pelos fãs da banda e que integrou a trilha sonora oficial do filme Lost Highway , de David Lynch , lançado em 1997. O disco encerra com Untitled , a última música gravada por Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin até a reunião do Smashing Pumpkins em 2008.

(Rotten Apples) , que chegou a conquistar um Disco de Ouro pela RIAA dos EUA, será produzido em vinil colorido de 180 gramas .

Perto de completar 30 anos, ‘Mellon Collie and The Infinite Sadness’ é cultuado por fãs da banda

O Smashing Pumpkins está perto de celebrar os 30 anos do álbum M ellon Collie and The Infinite Sadness , lançado originalmente em 24 de outubro de 1995 pela EMI, via Virgin Records e que foi o maior sucesso comercial da banda liderada por Billy Corgan .

Produzido por Billy Corgan, Flood e Alan Moulder , Mellon Collie foi lançado na época em CD duplo e 3 LP’s . Dentre as 28 faixas que compõe o álbum, as faixas Bullet with Butterfly Wings, 1979, Tonight, Tonight, Zero e Thirty-Three foram sucesso absoluto em todas as rádios ao redor do mundo. Os clipes de 1979, Bullet with Butterfly Wings e Tonight, Tonight eram presença garantida nas transmissões da MTV em 1995.

Mellon Collie and The Infinite Sadness vendeu mais de 9 milhões de cópias e recebeu Certificado de Diamante nos EUA através da RIAA . Também oi indicado ao Grammy e MTV Video Music Awards .

Confira o conteúdo completo de (Rotten Apples) :

Lado 1

siva

rhinocerous

drown

cherub rock

Lado 2

today

disarm

landslide

bullet with butterfly wings

1979

Lado 3

zero

tonight, tonight

eye

ava adore

perfect

Lado 4

the everlasting gaze

stand inside your love

real love

untitled