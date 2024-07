The Music Journal Brazil Ice Spice se recusa a confirmar a participação de Taylor Swift em seu álbum

A rapper Ice Spice está se recusando a confirmar a participação da popstar Taylor Swift em seu álbum de estreia Y2K , que será lançado no dia 26 de julho .

Ambas já haviam trabalhado juntas no remix de Karma , sucesso de Swift , em maio do ano passado. Os fãs estão curiosos em saber se realmente Taylor participou de alguma forma no novo disco da rapper, que já havia revelado que algumas participações aconteceriam neste trabalho.

“Há algumas (colaborações)” , pontuou Ice Spice ao Entertainment Tonight no red carpet do BET Awards 2024 . “Isso é tudo o que posso dizer. Mais do que uma”.

Perguntada se Taylor estaria em Y2K, Spice disse: “Acho que ela me fez o favor, mas não sei, vamos ver, vamos ver”.

A estrela de 24 anos recentemente compartilhou o conselho que a hitmaker de Anti-Hero lhe deu, que foi apenas “continuar fazendo música e tudo ficará bem”.

Em uma entrevista para a Billboard , Ice Spice revelou: “Quando eu estava no estúdio com Taylor, tipo, nunca esquecerei. Ela me disse: “Não importa o que aconteça, continue fazendo música e tudo ficará bem”.

Ice Spice anunciou novo disco e turnê mundial em junho

Ice Spice anunciou no dia 6 de junho em sua conta oficial no Instagram, que lançará seu álbum de estreia Y2K no dia 26 de julho . Este novo trabalho, que sairá pela Universal Music , através da Capitol Records , antecederá sua primeira turnê mundial .

A voz de Pretty Girl e Munch confirmou que estará em turnê pela Europa e EUA durante os meses de julho e agosto, com abertura de Cash Cobain nos shows.

Spice chegou a revelar que sua mãe foi a principal inspiração para o seu novo álbum e que ela incorpora “a estética do ‘Y2K em sua forma mais verdadeira”.

“Felizmente, eu tive minha mãe, então, quando crescesse, eu a veria realmente incorporar a estética Y2K em sua forma mais verdadeira” , disse a cantora em uma entrevista ao The Zane Lowe Show .

A artista também admitiu que estava “muito nervosa” ao experimentar o clássico Gimme The Light , lançado por Sean Paul em 2002, em sua faixa Gimme A Light , que será parte integrante de Y2K .

“Eu estava muito nervosa porque realmente queríamos ter uma amostra muito autêntica do Y2K ali, e Sean Paul, ele é lendário. E aquela música por si só, ‘Gimme the Light’, é tão icônica que fiquei tão nervoso para experimentá-la, porque pensei, ‘Isso não vai ser esclarecido, então qual é o sentido?’” , concluiu.