The Music Journal Brazil As 9 estrelas da Disney que alcançaram o topo das paradas, segundo a Billboard

A Billboard divulgou nesta segunda-feira (1) uma lista interessante com nove estrelas da Disney que alcançaram o topo do cobiçado chart Hot 100 e impulsionaram suas carreiras na indústria musical.

O êxito mais recente é da cantora pop Sabrina Carpenter , que emplacou o single Please Please Please no topo da Hot 100 no último 29 de junho . Com esse resultado, Carpenter entrou para um seleto grupo de artistas que foram da Disney como Olivia Rodrigo, Britney Spears, Justin Timberlake, Miley Cyrus e Selena Gomez .

A publicação também recorda que Breaking Free , de Vanessa Hudgens, Zac Efron e Drew Seeley , que integravam o High School Musical , alcançou a quarta posição em 11 de fevereiro de 2006 e até mesmo Hilary Duff , com With Love , chegou a figurar na Billboard Hot 100 ficando na 24ª posição em 2007. Ainda que esses dois exemplos não alcançassem o ponto mais alto do chart, esses sucessos foram determinante para a trajetória dos artistas.

Evento da Disney no Brasil ganha data oficial

No dia 9 de abril, foi anunciado que a D23 , principal evento da Disney , acontecerá em 2024 no Brasil e ganhou datas oficias. A convenção será nos dias 8, 9 e 10 de novembro , no Transamérica Expo Center , em São Paulo .

Pela primeira vez o evento acontece na América Latina . Nos Estados Unidos , será realizado entre os dias 9 e 11 de agosto , na Califórnia .

O D23 é o fã clube oficial da The Walt Disney Company . Fundado em 2009, o “D” representa Disney e o “23” é uma referência ao ano em que Walt Disney inaugurou seu primeiro estúdio em Hollywood em 1923 .

Confira as nove estrelas que alcançaram o topo da Billboard Hot 100 após suas carreiras na Disney :

Britney Spears: … Baby One More Time (1999), Womanizer (2008), 3 (2009), S&M (com Rihanna, 2011) e Hold It Against Me (2011)

Christina Aguilera : Genie in a Bottle (1999), What a Girl Wants (2000), Come on Over Baby (All I Want Is You , 2000), Lady Marmalade (com Lil’ Kim, Mya e P!nk , 2001) e Moves Like Jagger (com Maroon 5 , 2011).

Justin Timberlake : My Love (com T.I , 2006), SexyBack (2006), Give It to Me (com Nelly Furtado e Timbaland , 2007), What Goes Around… Comes Around (2007) e Can’t Stop the Feeling! (2016).

Miley Cyrus: Wrecking Ball (2013) e Flowers (2023).

Selena Gomez: Lose You To Love Me (2019).

Jonas Brothers : Sucker (2019)

Olivia Rodrigo : Drivers License (2021), Good 4 U (2021) e Vampire (2023).

Sabrina Carpenter: Please Please Please (2024).

JC Chasez (como membro do NSYNC ): It’s Gonna Be Me (2000).