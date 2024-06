The Music Journal Brazil Plataforma Filtr, da Sony Music, inclui playlists no TOP 200 dos streamings

Em uma história que completa uma década, o Filtr Music marca presença nas principais plataformas digitais desde o momento da chegada dos players ao Brasil , como perfil curador de playlists. Nesses 10 anos , a marca ganhou experiência para oferecer aos usuários um conteúdo diversificado, de acordo com cada momento.

Atualmente são 500 playlists de gêneros, artistas, décadas, atividades e moods curadas no Spotify , na Deezer e na Apple Music . O Filtr Music detém cinco playlists entre as mais escutadas no Spotify e 22 entre as mais tocadas na Deezer e na Apple Music no Brasil .

“Criamos nossas primeiras playlists no Spotify quando o aplicativo foi lançado no Brasil e, durante estes 10 anos, adquirimos muita experiência em curadoria em todas as plataformas de música. Hoje, temos playlists para todos os gostos e momentos do usuário e as mantemos sempre atualizadas com os maiores hits do mercado. Nossas playlists proporcionam ainda a oportunidade do usuário conhecer músicas e artistas novos”, compartilha Maria Clara Guimarães , Diretora de Estratégia Digital da Sony Music Brasil .

“O sucesso das playlists Filtr é o resultado de um trabalho constante do nosso time de curadores, que selecionam, a partir de um universo de possibilidades, o que há de melhor para cada perfil e ocasião, sempre com um olhar no que é sucesso e no que é tendência” , finaliza Maria Clara .

Nas últimas contagens do ranking, a plataforma de entretenimento da Sony Music posicionou cinco playlists entre a concorrida lista das mais executadas no Spotify Brasil . Revezando-se entre as últimas semanas, o Filtr Music teve as seguintes curadorias no TOP 200 da plataforma: Pagode Mais Tocadas, Rock Internacional, Internacionais 2024, Sertanejo 2024 , Top Brasil 2024 e Melhores de Luísa Sonza .

Na Deezer e na Apple , onde é o perfil criado por uma gravadora com mais playlists no ranking, foram 22 entre as mais escutadas na última contagem. Curadorias como Acústico MPB e Pop , Academia 2024 , Eletrônicas 2024, Forró e Piseiro, Modão Sertanejo, Pop Internacional, Pop Rock Nacional, Gospel Mais Tocadas, Festa Junina, Flash Back Internacional da Deezer , ficaram entre as mais ouvidas.

Na Apple Music , o perfil posicionou playlists como Sertanejo, Pagode, Top 100 Gospel, Funk, MPB Antigas, Academia, Forró e Piseiro, Gospel Mais Tocadas, Rock Internacional, Trap 2024 e mais.

Para além das plataformas de áudio streaming, o Filtr Music também tem forte curadoria audiovisual, através de seu canal no YouTube, que conta com mais de 3,5 milhões de inscrito s, e de seu perfil no TikTok , com mais de 1 milhão de inscritos . Somando todo o conteúdo consumido, entre playlists e conteúdo original, o Filtr Music chega à impressionante marca de mais de 2 bilhões de streams .

Transbordando o mundo digital, a plataforma de entretenimento da Sony Music também está presente no Rock in Rio , como curadora do palco Supernova , em parceria com o festival. Este ano, o Filtr Music marcará presença pela terceira edição consecutiva.

Sobre o Filtr Music

O Filtr Music – originalmente uma marca global de playlists da Sony Music – evoluiu no Brasil para uma plataforma de entretenimento, que une iniciativas para aproximar artistas e fãs, curadoria e produção de conteúdo. Hoje, o Filtr Music conta com mais de 500 playlists nas principais plataformas de música , acumulando mais de 13 milhões de seguidores , e com um canal no YouTube , o Filtr Music Brasil , com mais de 3,5 milhões de inscritos e uma ampla variedade de conteúdos originais de música – incluindo videoclipes, apresentações ao vivo e entrevistas.

Os conteúdos lançados pelo Filtr Music em todas as plataformas de áudio e vídeo acumulam mais de 2 bilhões de streams .

Ainda, o chatbot Filtr Music via WhatsApp oferece recomendação de conteúdos musicais baseada nas necessidades, gostos e momentos do usuário, de forma automatizada. O fã de música pode conectar sua conta no Spotify para receber recomendações personalizadas, enviar uma imagem para receber uma playlist relacionada ou, ainda, indicar como está se sentindo no momento para o chat recomendar uma playlist que combine com o humor daquele momento.

Mais recentemente, o chatbot ganhou mais uma funcionalidade que possibilita ao usuário descobrir se é superfã de um artista após fazer login com Spotify. Aqueles que são considerados os maiores fãs de um artista, são premiados com experiências ou itens como vinis e até ingressos para shows.

A crescente comunidade do Filtr Music conta atualmente com mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil no Tik Tok . A proposta da plataforma é seguir desenvolvendo e impulsionando, cada vez mais, uma comunidade de pessoas engajadas que transitem por diversos pontos de contato com o vasto mundo da música.