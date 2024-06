The Music Journal Brazil Reynaldo Gianecchini realiza ensaio de nu frontal para revista

O ator Reynaldo Gianecchini realizou um ensaio de nu frontal para a revista Wow , a qual foi destaque de capa. O artista de 51 anos fez um ensaio fotográfico onde escondeu o pênis como se fosse a representação de uma vagina.

Gianecchini se apresenta na publicação maquiado como uma drag queen e usando salto , além de segurar um rolo de gaze .

O ator foi recrutado para ser destaque da Wow que lançará a nova edição em homenagem ao orgulho LGBTQIA+ . Outros registros fotográficos de Reynaldo Gianecchini na publicação apresentam todo o processo de montagem da capa.

Ator é protagonista do musical Priscilla, a Rainha do Deserto

Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musica é uma superprodução que estreou no Teatro Bradesco , em São Paulo , em 7 de junho deste ano e conta com um elenco de peso:

Reynaldo Gianecchini : Ele dá vida a Anthony “Tick” Belrose , um performer e drag queen com o nome artístico Mitzi Mitosis .

Diego Martins: Interpreta Adam Whiteley , também conhecido como Felicia .

Verónica Valenttino e Wallie Ruy : Elas se revezam no poderoso papel de Bernadette Bassenger .

A trilha sonora é uma verdadeira jukebox , repleta de hits como I Will Survive, I Say A Little Prayer, Go West, Can’t Get You Out Of My Head, True Colors, Always On My Mind, I Love The Nightlife, Girls Just Wanna Have Fun e muito mais.

Baseado no clássico filme de 1994, o musical narra a jornada de duas drag queens e uma mulher transexual contratadas para fazer um show no deserto australiano. Uma verdadeira experiência de dança, música e emoção.

Confira a capa: