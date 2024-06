The Music Journal Brazil Nanno apresenta o aguardado álbum ‘Minerium Sessions’

Nanno é o nome artístico de Juliano , mas bem que podia ser também o nome de um minério, assim como tem alumínio, titânio, estanho, níquel, nióbio … E foi lá na terra dos minérios, em Volta Redonda, na região Sul Fluminense do Rio de Janeiro, que nasceu e se criou esse “minerium” do pop.

O segundo álbum da discografia de Nanno , Minerium Sessions , que chega às plataformas digitais pela Universal Music nesta sexta-feira (28), é uma homenagem do artista à sua terra natal: “É uma cidade que tem como base econômica uma grande usina siderúrgica. Se por um lado tem a riqueza, por outro há também a poluição atmosférica e sonora, além daquele clima constante de vivermos em meio a uma conturbação de obra. ‘Minerium’ é raiva, caos e emoção, sentimentos que trago de onde eu vim” , revela o cantor.

O álbum narra fragmentos da vida de Nanno até o presente momento. Em suas letras, o jovem artista compartilha temas como saúde mental, vazio existencial, drogas, amor, desesperança e superação . Na sonoridade do disco também se mostram algumas influências de ícones da música, como Charlie Brown Jr, MacMiller, ConeCrew e Djavan , que desempenharam papéis significativos na jornada musical do cantor.

Minerium Sessions , que conta ao todo com 10 faixas , agrupa o repertório dos dois EP’s apresentados, respectivamente, em abril e maio deste ano. Todas as músicas foram majoritariamente escritas por Nanno ou em colaboração com outros autores.

Além das seis faixas já disponibilizadas, o álbum traz quatro músicas inéditas e autorais : Pensando em Nós , em parceria com Papatinho, Budah e Califfa ; Perfume da Flor , composição do artista com Greg e Gagé ; Daqui de Cima , escrita por Nanno, Jhama e Donatto ; e Não Me Rendo , escrita pelo cantor.

Gravado em estúdio, em São Paulo , o projeto apresenta um audiovisual mais íntimo, com Nanno acompanhado por sua banda, e foi produzido e arranjado por Ricardo Lopes , que já trabalhou com grandes artistas como Ivete Sangalo, Projota, Paula Fernandes e César Menotti e Fabiano .

Lançado em 26 de abril , o EP 1 , a primeira amostra de Minerium Sessions apresentada por Nanno , trouxe as faixas Intro, Na onda do base e o lead single Tempo , que veio acompanhado de videoclipe. A música é uma emocionante narrativa sobre as lutas e triunfos de Nanno : “‘Tempo’ é sobre meu pai, que partiu em 2014, e sobre os caminhos artísticos que percorri até aqui. É uma canção que fala sobre eu não ter desistido e que posso fazer tudo de novo, se precisar. É uma música que representa força e esperança, atitude e ‘responsa’. Muitos teriam desistido em várias batalhas, mas eu não” , afirma o cantor.

O segundo EP veio no dia 17 de mai o, com mais três faixas: Ondas, Às Vezes Acontece e Neblina . Junto ao lançamento do EP, o cantor também fez a estreia dos três respectivos videoclipes do projeto em seu canal no YouTube .

Nanno também é um compositor renomado e tem uma vasta lista de sucessos nas vozes de artistas como Melim (ele é coautor do hit Gelo ), Zeeba, Mumuzinho, Jojo Maronttinni, MC G15, Donatto e 3030 . O artista já lançou três EP’s ( Te Levar, Vários Lugares e Tranquilão ) e o álbum Meu Mundo .

Em meio à poeira e o caos, à solidão e a resiliência, à raiva e ao amor, Nanno mostra em seu segundo álbum o punhado de experiências que ele vem garimpando.

Ouça o álbum: