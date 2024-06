Mayra Dugaich Katy Perry evita responder pergunta sobre Dr. Luke

Na última quinta-feira (27), a cantora Katy Perry ignorou as perguntas feitas por paparazzi, em Paris, sobre trabalhar com Dr. Luke em seu próximo álbum.

Um vídeo do momento foi divulgado pelo site The Hollywood Flix.

De acordo com o Daily Mail, a cantora teria desconsiderado os pedidos de sua equipe para não se reconectar com o produtor musical para seu sexto disco de carreira.

Vale lembrar que Kesha acusou Dr. Luke de abuso sexual, físico e emocional. Na época, Kesha chegou a alegar que Katy também teria sido vítima de abusos por parte do produtor, porém a cantora negou posteriormente.

A data de lançamento e título do novo disco de Katy Perry ainda não foram divulgados.

Katy Perry revela letra de ‘Woman’s World’ em vestido

Na última terça-feira (25), a cantora Katy Perry revelou a letra de seu novo single Woman’s World ao chegar ao Vendôme para a Fashion Week em Paris.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a estrela pop é vista saindo de uma limusine. Seu vestido vermelho de um ombro só tinha uma cauda longa que continha a letra da nova música.

“She’s a winner, champion/ Superhuman, number one/ She’s a sister, she’s mother ,” diz a letra. “ Open your eyes, just look around and you’ll discover/ You know/ It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it.”

Vale lembrar que a cantora anunciou recentemente que o primeiro single de seu sexto álbum será lançado em 11 de julho.

Confira: