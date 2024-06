The Music Journal Brazil Xand Avião presenteia Nattan com relógio de 1,8 milhão de reais

Em um gesto de amizade e admiração, o cantor Xand Avião surpreendeu o amigo e também cantor Nattan com um presente luxuoso: um relógio avaliado em 1,8 milhão de reais . A entrega do presente aconteceu durante um show em Campina Grande (PB).

Além disso, o comandante e Nattazinho cantaram juntos, agitando o público com muita música e forró .

Xand Avião vem realizando uma extensa agenda de shows no São João deste ano com sua turnê O Forró é Pop . A tour conta com mais de 34 shows , celebrando a essência de uma das festas mais populares do país, com sua banda de forró e produção da Vybbe .

Cantor emplaca música com Simone Mendes entre mais ouvidas do Brasil

Xand Avião marcou sua estreia na Billboard Brasil Hot 100 , com as músicas mais ouvidas do país, de acordo com as principais plataformas de streaming, com o medley Primeiro Passo/Ânsia/Volta Vai . A faixa emplacada conta com mais de 17 milhões de reproduções no Spotify e Xand acumula 7,6 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

Além do medley com Simone Mendes , o artista lançou no DVD miXtura , com participações especiais de João Gomes, Felipe Amorim e Juliette . O projeto conta com mais de 30 milhões de streams .

Atualmente o cantor coleciona lançamentos e sucessos de diversos projetos e mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube . Nas redes sociais, são mais de 17 milhões de seguidores .

Xand Avião conta com mais de 5 milhões de cópias e 8 CD’s , além de 5 DVD’s em sua carreira.

O cantor tem mais de 22 anos de carreira e é considerado um dos maiores nomes da música regional brasileira.

Confira o momento da entrega do presente: