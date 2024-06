Mayra Dugaich [object Object]

Nesta quinta-feira (27), foi divulgado um vídeo inédito da última apresentação de Avicii na Suécia, em 5 de agosto de 2016.

No vídeo de 10 minutos gravado em Tallriken, Malmö, exibe Tim Bergling tocando quatro faixas: Without You , Hey Brother , Shame on Me and You Make Me .

De acordo com a descrição do vídeo, as imagens foram mostradas no Avicii Experience, o museu em sua homenagem em Estocolmo.

Vale destacar que após seis anos de sua morte em 2018, com apenas 28 anos, a presença e influência de Avicii ainda são sentidas no mundo da música eletrônica. No Spotify, ele permanece entre os 100 melhores artistas do mundo, com quase 39 milhões de ouvintes mensais e bilhões de streams em seu catálogo.

Um documentário que aborda sua vida e os acontecimentos que levaram ao seu suicídio, Avicii – I’m Tim, também estreou no Tribeca Film Festival deste ano, em Nova York.

Vale lembrar que o Ericsson Globe em Estocolmo recebeu o nome de Avicii Arena em 2021 em sua homenagem.

O comovente relato do pai de Avicii sobre o suicídio do artista

Klas Bergling , pai do saudoso DJ e produtor Avicii (1989-2018) compartilhou seus pensamentos comoventes sobre a trágica morte de seu filho.

O DJ, cujo nome verdadeiro era Tim Bergling , suicidou-se em abril de 2018, aos 28 anos , após enfrentar problemas de saúde mental.

Agora, a família de Avicii está lançando um livro com fotografias inéditas da vida do hitmaker de Levels , intitulado Avicií: The Life and Music of Tim Bergling , por meio da Tim Bergling Foundation , que foi criada em 2019 para promover o tratamento e a conscientização sobre a saúde mental.

Klas , de 78 anos , disse à BBC: “Sinto falta dele a cada minuto. Claro, falo com ele todos os dias. Mas… eu admito, às vezes fico com raiva dele. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você nos deixou?”.

Falando sobre os valores de seu filho, Klas define o artista como “autêntico” : “Tim significava muito para os jovens – sua música, suas letras e sua pessoa. No começo, eu não entendi o porquê, mas então um fã disse: ‘Tim era autêntico’. Eu entendi. Muitos jovens se identificam com essa autenticidade, sua honestidade e suas lutas.”

Ao saber da morte de Aviciì , a família do DJ emitiu um comunicado emocionante ao público: “Nosso amado Tim era um buscador, uma alma artística frágil em busca de respostas para questões existenciais… Quando ele parou de fazer turnês, ele queria encontrar um equilíbrio na vida para poder ser feliz e fazer o que mais gostava – a música” , concluíram.

Assista: