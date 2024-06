Mayra Dugaich Tiktoker invade local onde Dua Lipa ensaiava para show

Nos últimos dias, a cantora Dua Lipa esteve ensaiando em um local em Birmingham, com sua equipe de dançarinos para o show no festival de Glastonbury nesta próximo sexta-feira (28).

De acordo com o The Sun, um Tiktoker chegou a invadir o espaço em uma tentativa de compartilhar as imagens nas redes sociais posteriormente.

“Dua tem trabalhado muito nos últimos dias para aperfeiçoar seu set para Glastonbury. Sua equipe eliminou essa pessoa quando ela chegou ao local na sexta-feira (21) “, afirmou uma fonte.

“Alguns membros da equipe de Dua falaram com eles e pediram que fossem embora. Ela estava lá dentro e, felizmente, perdeu todo o alvoroço. Nada vai desviá-la do curso neste fim de semana. Dua mal pode esperar para mostrar a Glastonbury o que ela está trabalhando”, revelou.

Segundo as fontes do jornal, Cyndi Lauper estaria em negociações para subir ao palco com Dua, assim como Chris Martin.

Vale lembrar que o show será transmitido ao vivo pelo site da BBC. Dua Lipa sobe ao palco Pyramid Stage às 18 horas (horário de Brasĩlia) da próxima sexta (28).

Dua Lipa estreia turnê de ‘Radical Optimism’ na Alemanha

A cantora Dua Lipa estreou a Radical Optimism Tour , em Berlim, na Alemanha.

“Uau, que pontapé inicial para os nossos shows de verão… e nós só estamos aquecendo!!! Obrigado Berlim por dançar na chuva com a gente”, disse no Instagram.

O repertório do show inclui músicas de várias eras como Training Season , These Walls e Houdini, além de faixas dos álbuns Future Nostalgia (2020) e Dua Lipa (2017).

As parcerias não ficaram de fora do show, ela cantou One Kiss , com Calvin Harris, Electricity , com Silk City, e Cold Heart, com Elton John.

Vale lembrar que até dezembro Dua Lipa passa por países como Croácia, França, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Japão, Tailândia e Coreia do Sul. Datas no Brasil não foram incluídas.