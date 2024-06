‘Provenza’, de Karol G, ultrapassa 1 bilhão de views no YouTube

Mayra Dugaich [object Object]

Na última quarta-feira (26), a cantora Karol G ultrapassou a marca de um bilhão de visualizações no YouTube, dois anos após seu lançamento.

O videoclipe gravado na ilha de Lanzarote marca o nono clipe da artista colombiana a entrar no cobiçado Billion Views Club.

Vale destacar que Provenza alcançou o primeiro lugar nas paradas Hot Latin Songs e Latin Airplay em 2022.

Dirigido por Pedro Artola, o clipe mostra Karol G em um cenário puramente tropical, acompanhada de várias mulheres que se divertem em um paraíso natural, enquanto dança sensualmente no registro audiovisual.

Karol G lança novo single ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

Na última quinta-feira (20), a cantora Karol G surpreendeu os fãs com o novo single Si Antes Te Hubiera Conocido .

A colombiana mergulhou no gênero merengue para a nova faixa, dando início à temporada de verão.

Karol está em turnê pela Europa e na véspera do lançamento da música, cantou o single pela primeira vez em Londres. Em seu Instagram, ela comentou sobre a homenagem ao merengue pois gosta muito da República Dominicana.

“ Trabalhei uma parte de ‘Mañana Sera Bonito’ lá, e quando preciso me desconectar do mundo e me conectar comigo mesma, tam bém vou lá ”, escreveu. “ Sua cultura, sua música, suas cores, a hospitalidade, a energia… tudo parece muito autêntico e especial lá. Seu povo me acolheu de uma forma que preenche meu coração e me inspira o tempo todo “, afirmou.

Vale lembrar que Si Antes Te Hubiera Conocido é o segundo single de Karol este ano, ele chega depois de Contigo , que tem a participação de Tiësto.

Assista o clipe: