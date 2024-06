Marcelo de Assis Fitas cassete: elas terão um retorno vitorioso como acontece com o vinil?

A tendência de retorno das fitas cassete é interessante, mas sua longevidade é incerta. Embora artistas tenham lançado álbuns nesse formato, o mercado ainda é pequeno em comparação com outros meios de reprodução musical.

A nostalgia e o colecionismo impulsionam as vendas, mas a durabilidade dependerá de um fato decisivo: o interesse contínuo dos consumidores .

As vendas de fitas cassete no Brasil aumentaram 35% em 2023 , em comparação com o ano anterior. Artistas como Taylor Swift , Beyoncé , Adele e Harry Styles aderiram ao formato ao lançarem seus discos mais recentes, contribuindo para esse ressurgimento. No entanto, ainda é difícil dizer se essa tendência será duradoura.

O ressurgimento do vinil foi bem sucedido por uma série de fatores

O ressurgimento do vinil nos últimos anos pode ser atribuído a vários fatores. O primeiro deles é a nostalgia e o seu valor sentimental . Muitas pessoas têm uma conexão emocional com os discos de vinil, lembrando-se da época em que os tocavam em aparelhos de som antigos. O vinil representa uma sensação de autenticidade e história .

Qualidade sonora: muitos entusiastas da música acreditam que o vinil oferece uma qualidade sonora superior , com um som mais quente e detalhado. Isso é especialmente verdadeiro quando comparado a formatos de áudio digital altamente comprimidos.

Consumir vinil não é como curtir o streaming , onde a música é um produto intangível . Os LP’s permitem uma experiência tátil . O ato de retirar o disco da capa, colocá-lo na vitrola e ouvir a agulha tocando o sulco é uma experiência sensorial única que não pode ser replicada com streaming ou CD’s .

O ato do colecionismo: os discos de vinil são objetos colecionáveis . Muitas pessoas apreciam a arte das capas, edições limitadas e raridades .

Crescimento da cultura hipster: A cultura hipster valoriza o retrô e o vintage , e o vinil se encaixa perfeitamente nesse cenário.

Eventos e lojas especializadas: o ressurgimento do vinil também está relacionado a eventos como o Record Store Day , que promove o formato e atrai colecionadores e entusiastas para lojas de discos independentes.

Os motivos da volta da fita cassete

A fita cassete foi um dos formatos de mídia musical mais populares do século XX, mas foi gradualmente substituída pelo CD (o famoso Compact Disc ) e, mais recentemente, pelo streaming. No entanto, nos últimos anos, a fita cassete tem experimentado um ressurgimento, com vendas crescentes em todo o mundo.

Existem vários fatores que contribuem para o ressurgimento da fita cassete. Um fator é a nostalgia . Muitos adultos que cresceram nos anos 1980 e 1990 têm boas lembranças de ouvir música neste formato. Para eles, este formato clássico é um símbolo de uma época mais simples e despreocupada.

Outro fator é a singularidade da fita cassete : o seu som é totalmente diferente do som do CD ou do streaming. Alguns fãs de música preferem o som mais quente e analógico da fita cassete, com aquele famoso chiado peculiar do formato. Além disso, a fita cassete é um formato de mídia relativamente barato e acessível e isso a torna uma opção atraente para artistas independentes e gravadoras menores.

O ressurgimento da fita cassete é uma prova de que a música ainda tem um apelo físico para as pessoas. Mesmo com todas as opções digitais disponíveis, ainda há algo especial em ouvir música nesse tipo de formato.

Em resumo, o vinil representa uma combinação de nostalgia, qualidade sonora e experiência única que continua a atrair novos fãs e manter os antigos apaixonados pela música.