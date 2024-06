Mayra Dugaich Lisa Kudrow revela que está reassistindo a série Friends

Nesta quarta-feira (26), a atriz Lisa Kudrow revelou que está assistindo Friends por causa de Matthew Perry.

Durante uma entrevista recente ao The Hollywood Reporter para promover sua próxima série da Apple TV+, Time Bandits , a atriz que interpretou Phoebe Buffay, afirmou que começou a rever episódios antigos de Friends. em grande parte para manter viva a memória de Matthew Perry.

“Honestamente, não pude assistir antes porque é muito embaraçoso assistir a si mesmo. Mas se eu fizer isso por Matthew, tudo bem” , disse Kudrow. “E é apenas uma celebração de como ele era hilário – e é isso que quero lembrar” .

Vale lembrar que Matthew Perry morreu em 28 de outubro de 2023, aos 54 anos.

Friends estreou em 22 de setembro de 1994 com o elenco composto por Kudrow, Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc e David Schwimmer. A série durou 10 temporadas somando 236 episódios.

Elenco de ‘Friends’ lamenta morte Matthew Perry em comunicado

O elenco do seriado Friends emitiu um comunicado lamentando a morte do amigo Matthew Perry . Os integrantes Courteney Cox, Jennifer Anniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Lisa Kudrow iniciaram a carta afirmando estarem “totalmente devastados” com a perda do ator.

“Estamos totalmente devastados ​​com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família. Há muito o que dizer, mas agora vamos reservar um momento para processar essa perda imensurável. Falaremos mais como e quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família, os amigos e todos que amavam Matty ao redor do mundo”, disseram o elenco.

Matthew Perry morreu no sábado (28 de outubro) em sua residência na cidade de Los Angeles , na Califórnia (EUA). De acordo com informações do TMZ, paramédicos foram acionados para atender uma pessoa em meio à uma parada cardíaca, mas quando chegaram no local, encontraram o intérprete de Chandler Bing já morto em sua banheira de hidromassagem.

Perry tinha 54 anos de idade e ganhou fama em Friends , que foi ao ar entre 1994 e 2004 .