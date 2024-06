Júnior Colares Após traição, Mulher Jaca sofre AVC e cita estresse como causa

Dayane Cristina, conhecida por seu papel como Mulher Jaca durante a época das Mulheres Frutas, enfrentou um grande susto aos 38 anos. Residindo nos Estados Unidos, ela revelou ter passado por um período em que esteve sedada por vários dias. Ao recobrar a consciência, Dayane se deu conta da gravidade da situação, revelando ter estado à beira da morte. Quando questionada sobre as causas do AVC que sofreu, ela apontou diversos fatores ligados ao estresse.

Conversando com Daniel Nascimento , do O Dia, Dayane compartilhou que os médicos concluíram que o AVC foi desencadeado pelo estresse, mencionando também outros motivos. Durante a conversa, revelou que seu casamento chegou ao fim devido a uma traição. Embora tenha admitido que o término do relacionamento não foi amigável, Dayane também mencionou que seu ex-marido tem se mostrado um bom amigo agora, oferecendo apoio durante este momento difícil.

Mulher Jaca tem recebido apoio do ex-marido

Ela compartilhou que seu ex-marido tem sido um excelente ex, apoiando-a em tudo o que precisa e cuidando dos nossos filhos (4 gatinhos). Ela enfatizou que ele tem se mostrado um grande amigo, independentemente das circunstâncias do divórcio deles.

Vivendo nos Estados Unidos, distante da rede de apoio no Brasil, Dayane expressou o desejo de trazer sua família para o país. Enfrentando o período pós-cirúrgico, ela tem encontrado suporte à distância de sua família, além do ex-marido.