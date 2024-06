A24 lança primeiro trailer do filme ‘Heretic’ com Hugh Grant

Mayra Dugaich [object Object]

A produtora A24 lançou nesta terça-feira (25), o primeiro trailer de seu mais recente filme de terror Heretic, estrelado por Hugh Grant, Sophie Thatcher e Chloe East .

O longa foi escrito e dirigido por Scott Beck e Bryan Woods, que ganharam destaque com o roteiro do filme de terror de John Krasinski de 2018, Um Lugar Silencioso.

O elenco inclui Elle McKinnon, River Codack, Carolyn Adair, Stephanie Lavigne e Elle Young. Junto com Beck e Woods, estão entre os produtores Katie Aquino, Scott Beck, Liliane Bedford, Julia Glausi, Kai Raka, Stacey Sher e Jeanette Volturno.

Vale lembrar que Hugh Grant tem interpretado vilões em longas como Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões, Operação Fortune: Ardil de Guerra, The Gentlemen e Paddington 2.

Com lançamento previsto para o outono no Hemisfério Norte, a data de estreia ainda não foi divulgada.

Filme ‘Guerra Civil’ registra melhor estreia do A24 nos EUA

O thriller distópico com Wagner Moura e Kirsten Dunst , Guerra Civil , bateu recorde de bilheteria com US$ 25,7 milhões em sua estreia. É o primeiro filme da A24 a liderar a bilheteria na América do Norte, estabelecendo um novo recorde de fim de semana de estreia para o estúdio.

Segundo a revista Variety. o filme superou os US$ 13,6 milhões conquistados por Hereditário (2018), e o valor entre US$ 15 milhões e US$ 20 milhões inicialmente projetado pelo mercado.

O custo total de Guerra Civil foi de US$ 50 milhões, se tornando o filme mais caro do estúdio até hoje.

Confira o trailer: