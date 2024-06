Mayra Dugaich Beyoncé fala sobre “quebrar barreiras” com ‘Cowboy Carter’

A cantora Beyoncé refletiu sobre o impacto cultural que ela causou com seu álbum country, Cowboy Carter , durante entrevista para o Hollywood Reporter .

“Quando você está quebrando barreiras, nem todo mundo está pronto e aberto para uma mudança. Mas quando vejo Shaboozey arrasando nas paradas e todas as belas cantoras country voando para novos patamares, inspirando o mundo, é exatamente isso que me motiva” , afirmou.

“Houve um tempo na minha vida em que as paradas e as vendas me animavam e motivavam. Uma vez que você se desafiou e derramou cada grama da sua vida, sua dor, seu crescimento e seus sonhos na sua arte, é impossível voltar atrás ”, ela continuou. “ Estou muito grata e honrada pelo sucesso extraordinário do novo álbum.”

Vale lembrar que o álbum foi muito bem nas paradas. Cowboy Carter também foi lançado em primeiro lugar nas paradas Top Country Albums, Americana/Folk Albums e Top Album Sales da Billboard. Ela é a primeira mulher negra a liderar a lista Top Country Albums, desde seu início em janeiro de 1964.

“Estou honrada em apresentar a tantas pessoas as raízes de tantos gêneros. Estou tão emocionado que meus fãs confiaram em mim. Os guardiões da indústria musical não estão felizes com a ideia de dobrar gêneros, especialmente vindo de um artista negro e definitivamente não de uma mulhe r”, concluiu.

“Este álbum levou mais de cinco anos para ser feito ”, escreveu Beyoncé sobre o projeto no Instagram no início deste mês. “ Ele nasceu de uma experiência que tive anos atrás, na qual não me senti bem-vindo… e estava muito claro que não era. Mas, por causa dessa experiência, mergulhei mais fundo na história da música country e estudei nosso rico arquivo musical. É bom ver como a música pode unir tantas pessoas ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que amplifica as vozes de algumas das pessoas que dedicaram tanto de suas vidas a educar sobre nossa história musical.”

Produtor conta como Beyoncé gravou ‘Texas Hold’ Em’

O compositor e produtor musical Brian ‘Killah B’ Bates revelou os detalhes de como a música Texas Hold’ Em foi gravada por Beyoncé no álbum Cowboy Carter .

A faixa fez com que, ao lado de Raphael Saadiq, fossem os primeiros compositores e produtores negros a chegar ao topo da parada country da Billboard.

“Quando cheguei lá [Artist Partner Group] , trabalhei em uma ideia com um artista chamado Bülow, que tinha contrato com a Republic Records. Em seguida, a segunda ideia que fizemos foi ‘Texas Hold’ Em’. Ele se inclinou e disse: ‘Estou trabalhando no novo álbum da Beyoncé. Se você tiver alguma ideia de música country, me avise“ , afirmou em entrevista ao BET.

“Algumas semanas depois, recebi um telefonema para ir a Parkwood e eles nos fizeram assinar contratos de confidencialidade” , relembrou.

“Fizemos mais duas ou três ideias que eles adoraram. Depois, não ouvi mais nada sobre a música nos dois anos e meio seguintes [risos]”, contou.

Killah B afirmou que pensou que a música não seria lançada. “Eu teria feito mais ideias country e continuado a enviá-las. Mas quando se está nesse ramo, as pessoas sempre gravam discos e nunca os lançam“ , finalizou.