Marcelo de Assis Ludmilla anuncia abertura de vendas de ‘Numanice #3’ em Lisboa e Miami

A cantora Ludmilla anuncia a abertura das vendas para sua turnê Numanice #3 em Lisboa e Miami na próxima segunda-feira (24) no site Sympla . Esta será a primeira vez que a turnê de pagode da cantora se apresentará fora do Brasil , marcando mais um momento histórico em sua carreira.

Grande sucesso no Brasil, Numanice #3 teve seus ingressos para os shows em São Paulo e Rio de Janeiro esgotados em apenas poucos minutos, com o site de vendas registrando um pico de 38 mil pessoas na fila simultaneamente.

O projeto Numanice é um fenômeno tanto em popularidade quanto em números, com mais de 3,5 bilhões de streams somando todas as plataformas digitais. Somente o álbum Numanice #3 , lançado no final de fevereiro, já acumula mais de 200 milhões de streams. Hits como Maliciosa, Você Não Sabe o Que é Amor, A Preta Venceu e Falta de Mim são apenas alguns dos sucessos que estarão no repertório da turnê.

Ludmilla continua a quebrar barreiras e recordes, sendo a primeira cantora negra da América Latina a alcançar 1 bilhão de streams no Spotify , marca que hoje já ultrapassa os 7 bilhões . Com uma presença marcante nas redes sociais, a cantora possui mais de 30 milhões de seguidores no Instagram e 8,9 milhões de inscritos no YouTube , onde seus vídeos acumulam mais de 4,1 bilhões de visualizações .

Ludmilla investe em Luxo: novo imóvel em Miami tem vista de tirar o fôlego

A cantora Ludmilla anunciou nesta quinta-feira (13) através de suas redes sociais, que adquiriu um apartamento de luxo em Miami , nos EUA. O empreendimento, situado em um edifício moderno e elegante, possui características impressionantes, incluindo amplas janelas que oferecem uma vista panorâmica da cidade e do mar, além de uma decoração sofisticada e contemporânea.

“Feliz demais com a minha nova compra. Obrigada, Deus!” , celebra Ludmilla .

Recentemente a cantora apareceu de surpresa na Resenha Pagode e Chinelo , um dos mais tradicionais eventos de pagode da cidade carioca, para anunciar a tão aguardada turnê de Numanice #3 .