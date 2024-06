Mayra Dugaich Bruna Marquezine fala sobre o futuro e desejo de se casar

A atriz Bruna Marquezine concedeu uma entrevista para a revista Elle espanhola e falou sobre seus planos para o futuro e o desejo de se casar.

“No âmbito pessoal, desejo construir uma família, viver uma paixão transbordante e um amor sereno, ter filhos e uma fazenda. Tenho fé na instituição fracassada do casamento “, declarou.

Bruna também comentou sobre o sucesso do filme Besouro Azul , do qual faz parte do elenco.

“ Quando um de nós (comunidade latina) conquista um espaço nobre, sinto que estamos todos juntos de alguma forma “, comemorou.

Vale lembrar que no último sábado (15), a atriz e João Guilherme foram flagrados aos beijos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Mesmo sendo vistos juntos, o casal ainda não assumiu o romance publicamente.

Bruna revelou que deseja continuar trabalhando no Brasil e no exterior. “ Procuro interpretar um personagem tão diferente de mim que nem minha mãe me reconheça “, disse.

“Um mundo completamente analógico seria terrível! Eu nem sei o número de telefone da minha mãe. Eu ficaria desesperada. Quando penso na fazenda que quero, penso em construir um bunker, um abrigo onde pudesse reunir minha família e meus melhores amigos caso ocorresse uma tragédia. Agora, se as redes sociais desaparecessem, eu comemoraria, ” finalizou.

Vale destacar que o cantor Leonardo, pai de João Guilherme, confirmou o namoro do filho em entrevista ao Balanço Geral, da Record Brasília.

“Estou achando ótimo. Eu nem sonhava em conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine e agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus, com certeza “, revelou.

Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos aos beijos em after da Anitta

Os boatos sobre um possível romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme continuam a agitar as redes sociais, deixando os fãs ansiosos por uma confirmação oficial. Após o flagra dos famosos de mãos dadas em Noronha, fontes da coluna informaram que a dupla está inseparável!

De acordo com o colunista Daniel Nascimento , do jornal O Dia, Bruna e João foram vistos”se pegando firme” no after da cantora Anitta. O evento foi realizado no Rio Beach Club, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, após mais uma edição dos Ensaios da Anitta.

A comemoração foi um evento íntimo da cantora, contando com cerca de 100 convidados no máximo e uso de celular foi proibido. Diversos nomes de peso fizeram questão de comparecer, como Mc Daniel, Pocah, Floss, Pedro Sampaio, MC Rebeca, L7, Lexa e entre outros.

Entre beijos e troca de carinhos, a atriz e o filho do cantor Leonardo, foram destaque. Afinal, a dupla de famosos não teria se desgrudado ao longo da noite, intensificando os rumores de um possível relacionamento.