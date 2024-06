Marcelo de Assis Álvaro Diaz emplaca álbum ‘Sayonara’ no streaming global

O astro do rap alternativo urbano Álvaro Diaz lançou recentemente o seu novo álbum Sayonara , altamente aclamado pela crítica especializada internacional, que estreou na primeira posição dos charts latinos dos EUA , além de figurar entre os 20 álbuns mais vendidos no mercado geral da Apple Music no país.

Além disso, pela primeira vez em sua carreira, Álvaro Diaz estreou na segunda posição do Top Albums Debut global Chart do Spotify e posicionou 17 faixas entre as mais ouvidas em 15 países . Três clipes de Diaz figuraram no TOP 15 do YouTube .

Na última semana, Álvaro Diaz conquistou mais um feito impressionante em sua carreira: com Sayonara , o rapper entrou, pela primeira vez, na cobiçada lista de álbuns latinos da Billboard, permanecendo no TOP 10 do chart, estreando na oitava posição e acumulando mais de 310 milhões de streams globais até o momento.

A parceria bem sucedida com Feid

O lead single de Sayonara , intitulado Gatitas Sandungueras Vol. 1 se tornou um grande sucesso deste novo trabalho de Álvaro Diaz , onde conta com a colaboração da estrela colombiana do reggaeton , Feid . O single estreou na 34ª posição no chart Hot Latin Songs da Billboard e continua subindo nas paradas, confirmando o bom momento em que a música latina se encontra no mercado musical internacional.

Diaz é a estrela da capa da Rolling Stone em Espanhol

Atualmente, Díaz é capa da edição Future 25 da Rolling Stone Español e fez sua estreia no Sueños Fest em Chicago (EUA) no último fim de semana. No início de 2024, o cantor foi indicado ao Prêmio HEAT de Melhor Artista Regional – Norte e deve continuar seu circuito de festivais no Holika Festival em 27 de junho na Espanha , seguido de sete apresentações nos Reggaeton Beach Festivals em toda a Espanha a partir de junho, incluindo o Festival Boombastic de 18 a 20 de julho .

Díaz está programado para encerrar o verão com o Baja Beach Fest na Baja California , de 9 a 11 de agosto .

Quem é Álvaro Diaz?

Jorge Álvaro Díaz Rodríguez , conhecido artisticamente como Álvaro Díaz , é um rapper, cantor e compositor musical porto-riquenho. Durante a sua carreira musical colaborou com vários artistas como Feid, Kenia OS, Sebastián Yatra, Yandel, Eladio Carrión, Myke Towers, Tainy, Quevedo , entre outros.

Ele nasceu em 25 de agosto de 1989 em Isabela , Porto Rico . É filho de Bárbara Reyes de Cobo e Mateo Cobo Reveró n, juiz titular do Primeiro Tribunal do município porto-riquenho de Caguas , no estado de Cobo . Além de se dedicar à música, também trabalhou como publicitário , mas após improvisar faixas e gravar, suas melodias foram posicionadas no mercado latino.

Álvaro Díaz começou na música após compartilhar suas canções no SoundCloud em 2012, com destaque para sua primeira faixa Chica de la Isla . Nesse período obteve grande reconhecimento que o levou a continuar lançando músicas.

Depois de estrear no cenário musical, continuou lançando singles em ritmo constante entre 2015 e 2016. Seu primeiro álbum, Hato Rey , de 2015, foi em homenagem ao seu bairro de San Juan . Ele planejava lançar um álbum em 2016 chamado Díaz Buenos, Diaz Malos que nunca se concretizou, então lançou um EP no mesmo ano: San Juan Grand Prix .

Em 2016, colaborou com a Homegrown Mafia e juntou-se a Alemán, La Banda Bastön, FNTXY , entre outros. Desta forma, realizou a campanha What The Fuck onde promoveu a cultura junto ao público.​

Começando em 2017 com Una Vez Más , ela lançou meia dúzia de singles ao longo do ano e em 2018, incluindo os sucessos West Side, OK e Asiento de Atrá s . Dois anos depois, o cantor lançou diversas músicas e parcerias importantes como Vídeos (com Rauw Alejandro ) e Uwi (com Sousa ). Além disso, publicou um EP de três músicas Diaz Antiguo : Wavy pa las Bbys .

Diaz também apareceu como colaborador em singles de Eladio Carrión ( Mala ), Caleb Calloway ( GT Sport) e Sebastián Yatra ( Where They Go ). Fechou 2020 com o álbum Díaz Antes , de 17 faixas , que contou com Yandel, Fuego e C. Tangana entre seus diversos colaboradores.

Em 2021, Álvaro Diaz lançou o álbum Felicilandia , que teria sua continuação em 2024, com o lançamento de Sayonara pela Universal Music .