Mayra Dugaich [object Object]

Na última quarta-feira (19), a Max liberou novas imagens da série Cidade de Deus : A Luta Não Para . Os personagens Buscapé, Bradock, Berenice, Barbantinho, Cinthia e Reginaldo estão nas fotos.

A trama se passa nos anos 2000, 20 anos depois dos acontecimentos do filme.

Os atores Alexandre Rodrigues, Edson Oliveira, Kiko Marques, Roberta Rodrigues e Thiago Martins estão no elenco, que também contará com Andréia Horta, Eli Ferreira e Marcos Palmeira. A direção é de Aly Muritiba.

Vale lembrar que a estreia esta confirmada para o mês de agosto e terá seis episódios.

‘Cidade de Deus’: de filme à série na HBO

Após 21 anos, o filme Cidade de Deus (2002) terá sua obra em série produzido e exibido pela HBO Max , que anunciou as gravações, em São Paulo , conduzido pelo diretor Aley Muritiba . A produção, que será da O2 Filmes e contendo seis episódios, irá se passar duas décadas após o filme, dando sequência dos personagens que conquistaram o público.

A premissa da narrativa será do protagonista Buscapé , onde suas memórias afetivas serão reconstruídas e com flashbacks do filme, e a história irá se passar no início dos anos 2000 .

O elenco da série também irá contar com os personagens consagrados do filme, sendo eles: Alexandre Rodrigues ( Buscapé ), Kiko Marques ( Reginaldo/Cabeção ) e Edison Oliveira ( Barbantiho ). E irão se destacar novos talentos vindos das comunidades do Rio de Janeiro como foi no filme, personagens criados e interpretados por atores que atuaram pela primeira vez nas telinhas.

Em conversa com Silvia Fu , Diretora de Produção do conteúdo da Warner Bros. Discovery (WBD), diz: ““Cidade de Deus” é uma obra amada pelo público, e trata de temas que, mesmo depois de 20 anos, ainda são extremamente relevantes, tanto para os brasileiros quanto para a audiência de qualquer lugar do mundo. Estamos muito animados em finalmente tirar essa produção do papel e dar continuidade a essa história e a personagens tão impactantes”.

Os produtores responsáveis do projeto contam com o diretor Fernando Meirelles , que dirigiu o filme de 2002 e Andrea Barata Ribeiro . O roteiro é de Sérgio Machado, Renata Di Carmo, Armando Praça, Estevão Ribeiro, Rodrigo Felha e Muritiba .

Confira as fotos:

Eles vão voltar! Buscapé, Bradock, Berenice, Barbantinho, Cinthia e Reginaldo. Os personagens que a gente já conheceu em #CidadeDeDeus vão estar na minha nova série “Cidade de Deus: A Luta Não Para”. Em agosto, vamos descobrir a continuação dessa história. Segue o fio para ver… pic.twitter.com/LEUetjkk6B — Max Brasil (@StreamMaxBR) June 19, 2024

Veja o Trailer: