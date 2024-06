Mayra Dugaich Lenny Kravitz anuncia show único no Brasil em novembro

Nesta quinta-feira (20), o cantor Lenny Kravitz anunciou seu retorno ao Brasil, com a turnê mundial Blue Electric Light , apresentando o 12º álbum de sua prolífica carreira.

No repertório, além de músicas do álbum que dá nome a turnê, lançado este ano e aclamado pela crítica, um setlist repleto de clássicos do artista, que farão todos vibrarem e cantarem juntos.

O lançamento do novo álbum e o anúncio da turnê reforçam um ano marcante para o astro do rock, apelidado pela Billboard de Lennaissance . Este ano, Kravitz também foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, com o Prêmio Ícone da Música no People’s Choice Awards 2024 e o com Prêmio Ícone da Moda do CFDA (Council of Fashion Designers of America), por seu papel não apenas como um dos músicos mais respeitados do rock, mas também como uma grande influência na moda.

Vale lembrar que o astro fará uma série de apenas cinco shows em Las Vegas. A residência no Dolby Live no Park MGM , será realizada entre os dias 18 e 26 de outubro de 2024 .

O show único no Brasil será no dia 23 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo. Clientes Santander terão direito a uma pré-venda exclusiva.

A venda geral de ingressos abre dia 24 de junho , às 10h , no site www.eventim.com.br e a partir das 11h , na bilheteria do Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705.

Lenny Kravitz quer visitar sua fazenda no Brasil

Em maio, o cantor Lenny Kravitz falou sobre seu novo álbum e da vontade de voltar à sua fazenda no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao jornal O Globo, o cantor afirmou que pretende gravar um disco nela.