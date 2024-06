Mayra Dugaich Lana Del Rey e Quavo divulgam trecho da nova música ‘Tough’

Na última quarta-feira (19), a cantora Lana Del Rey compartilhou em seu Instagram um trecho da música em colaboração com Quavo , Tough .

A parceria inesperada entre eles vem atraindo a atenção dos fãs desde o mês passado, quando o rapper postou um trecho instrumental da faixa.

“Resistente como o cachecol em um par de botas de couro velhas / Como a atitude de colarinho azul e sujeira vermelha / Como um .38 feito de latão / Resistente como o material no copo do meu avô / A vida vai fazer o que faz / Tão certo quanto o bom Deus lá em cima / Cortado como um diamante brilhando em bruto, resistente ”, eles cantam juntos.

Vale destacar que não foi divulgado se Tough fará parte do próximo álbum de Lana, Lasso, ou de um projeto de Quavo.

A data de lançamento não foi revelada.

Lana Del Rey: álbum de 2023 ganha edição especial em vinil duplo laranja

A cantora norte-americana Lana Del Rey está lançando em uma edição especial em vinil duplo laranja pela Universal Music , via Interscope Records e Polydor , o álbum Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd , lançado originalmente em 24 de março de 2023 .

Este trabalho recebeu aclamação da crítica, com muitos elogiando o lirismo e a produção de Del Rey , e alguns considerando-o como seu melhor trabalho até o momento, além de ser chamado de sua obra-prima.

Comercialmente, o álbum foi um sucesso, liderando os charts em oito países e alcançando o TOP 5 em mais de 20 outros, incluindo os Estados Unidos , onde chegou à terceira posição na Billboard 200 .

Agora, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd está disponível nesta nova edição na Umusic Store em pré-venda pelo valor de R$ 299,90 .

O nono álbum de Lana Del Rey é composto por 16 faixas e interlúdios com participações de Father John Misty, Tommy Genesis, Jon Batiste, Bleachers e muito mais. Ele segue os álbuns de 2021 do álbum Chemtrails Over The Country Club e Blue Banisters . Além da faixa-título, o disco ganha destaque pelos singles A&W, The Grants e Candy Necklace .

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd foi indicado nas categorias Álbum do Ano e Melhor Álbum de Música Alternativa na 66ª cerimônia do Grammy Awards , com a canção A&W indicada em Canção do Ano e Melhor Performance de Música Alternativa e Candy Necklace em Melhor Performance Pop de Grupo/Dupla .

Veja: