Mayra Dugaich

O roqueiro Alice Cooper está se preparando para a eleição presidencial de 2024. Ele está se candidatando a presidente, como sempre faz de forma satírica a cada quatro anos desde o lançamento da música Elected em 1972.

“Bem, eu sou Alice Cooper e sou um homem problemático para tempos problemáticos. Não tenho absolutamente nenhuma ideia do que fazer, então devo me encaixar perfeitamente”, afirma.

Vale lembrar que a faixa Elected foi o primeiro single do álbum Billion Dollar Babies . O disco alcançou o primeiro lugar nos EUA e no Reino Unido e foi certificado como platina pela RIAA.

Vale destacar que e le também lançou o site aliceforpresident.com , que promete “c omícios virtuais contínuos e sessões de perguntas e respostas ” e incentiva os fãs a “ manterem-se informados”.

Atualmente o astro está em turnê pela Europa. Nesta quinta-feira (20), ele se apresenta na Bélgica. No fim de semana, passará por cidades da Alemanha e França.

Alice Cooper é homenageado em Milwaukee pelo prefeito da cidade

O lendário roqueiro Alice Cooper recebeu uma grande homenagem do prefeito Tom Barrett de Milwaukee (EUA): agora, o dia 1º de outubro foi oficialmente chamado de Alice Cooper Day . A celebração da data comemorativa aconteceu antes da apresentação do artista no BMO Harris Pavilion.

“Se você é um milwaukeeano, não pode esquecer a lição de história de Milwaukee de Alice Cooper para os personagens Wayne e Garth no filme “Wayne’s World” de 1992, onde ele cunhou a frase ‘Mil-ee-wau-kay” , escreveu o prefeito Tom Barrett em sua conta oficial no Twitter, compartilhando fotos da participação de Cooper no filme clássico.

E continuou: “O padrinho do shock rock e da encenação, Alice Cooper tem entretido incontáveis ​​fãs de Milwaukee desde seu primeiro show em Wisconsin em 1973. Dou-lhe as boas-vindas de volta à ‘boa terra’ hoje ao proclamar 1º de outubro como o ‘Alice Cooper Day’ em toda a cidade de Milwaukee”, concluiu o prefeito.

Assista o vídeo oficial da campanha: