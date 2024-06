Marcelo de Assis [object Object]

Nesta quarta-feira (19), a Netflix e o rapper Lil Nas X confirmaram sua parceria no próximo filme Beverly Hills Cop: Axel F , estrelado por Eddie Murphy com o lançamento da inédita faixa HERE WE GO! (from the Netflix film ‘Beverly Hills Cop: Axel F’) , que estará presente no no longa-metragem. O single, que estará disponível nas plataformas digitais pela Sony Music no dia 28 de junho, já está em pré-save .

Beverly Hills Cop: Axel F é um filme de ação e comédia que serve como sequência da clássica franquia Um Tira da Pesada . O filme traz de volta o icônico detetive Axel Foley , interpretado por Eddie Murphy .

Após a vida de sua filha ser ameaçada, ela ( Taylour Paige ) e Foley se juntam a um novo parceiro ( Joseph Gordon-Levitt ) e antigos amigos Billy Rosewood ( Judge Reinhold ) e John Taggart ( John Ashton ) para aumentar a pressão e descobrir uma conspiração.

Além de Eddie Murphy , o filme conta com Joseph Gordon-Levitt, Kevin Bacon, Judge Reinhold , entre outros grandes nomes.

Sobre Eddie Murphy

Edward Regan “Eddie” Murphy é um comediante, ator, dublador, roteirista, produtor e músico americano. Ele ganhou popularidade na década de 1980 após integrar o elenco do lendário programa Saturday Night Live e estrelar shows de stand-up, migrando posteriormente para o cinema. Seus filmes de grande sucesso o tornaram o segundo ator de maior público nos Estados Unidos .

Além disso, Murphy é reconhecido como dublador, dando voz a personagens como o Burro na franquia Shrek e o dragão Mushu no filme Mulan . Ele também gravou o álbum Eddie Murphy: Comedian em 1983, que lhe rendeu um Grammy de Melhor Álbum de Comédia . O ator também lançou o álbum Love’s Alright no início da década de 1990 e está preparando o lançamento de seu novo álbum, intitulado 9 .

Documentário de tour de Lil Nas X estreia no Brasil em julho

O documentário Lil Nas X: Long Live Montero , sobre o rapper Lil Nas X , ganhou data de estreia no Brasil.

De acordo a Universal Pictures , a produção estará disponível no streaming no dia 4 de julho .

O longa foi dirigido por Carlos López Estrada e Zac Manuel .

Vale lembrar que o filme registrou a turnê do artista entre 2022 e 2023, ao longo de 60 dias, e já foi exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto no ano passado.

A produção estará disponível para aluguel e compra nas plataformas digitais Amazon Prime Video, Claro TV+, Google Play, Apple TV+ e Vubiquity .

Beverly Hills Cop: Axel F estreia globalmente na Netflix em 3 de julho .

Confira o trailer: