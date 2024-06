Mayra Dugaich Marrone perdeu parte da visão por causa do glaucoma

Após passar por uma cirurgia de emergência, o cantor Marrone , da dupla com Bruno, perdeu parte da visão periférica por conta do glaucoma. Na última terça-feira (18), os oftalmologistas deram uma entrevista coletiva em Goiânia.

“Felizmente, ele ainda nos procurou numa hora adequada, porque a visão central não foi perdida. Houve uma certa perda de campo visual, mas que é compatível com ele levar uma vida normal, fazendo sua profissão, seus shows, sem problema, desde que não haja progressão desta doença ”, disse o Dr Francisco Eduardo Lima.

“O pessoal vai perdendo a visão periférica, aquela visão dos lados, não é a visão central que você está vendo as letras na televisão. A visão periférica aos poucos vai se perdendo, geralmente durante anos e de maneira sorrateira, assintomática, a pessoa não sente nada, não tem coceira no olho, não tem olho vermelho, não tem nada. Esse é o glaucoma mais perigoso, que ele durante anos vai roubando a sua visão e depois não devolve” , explicou o Dr, José Beniz Neto.

Em entrevista à TV Anhanguera, Mel Ferreira, filha do cantor, afirmou que soube da cirurgia pela rede social.

“Foi uma angústia aqui. Do nada, eu vi pelo Instagram que ele tava na cirurgia. Eu vim correndo para o hospital. Já vi ele, tá falando com todo mundo, fazendo as graças, tá ótimo já ”, contou.

