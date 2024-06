Mayra Dugaich Justin Timberlake é preso por dirigir embriagado nos EUA

Na última segunda-feira (17), o cantor Justin Timberlake foi preso por dirigir embriagado nos Hamptons, em Nova York.

De acordo com a ABC News, Justin estava dirigindo uma BMW na Madison Street quando não conseguiu parar e se manter na mesma pista. Quando a polícia o parou, eles constataram que ele “estava dirigindo seu veículo embriagado “.

Na manhã desta terça-feira (18), ele foi libertado após pagar uma fiança.

Vale lembrar que Timberlake fará dois shows em Chicago neste fim de semana e dois shows em Nova York na próxima semana como parte de sua The Forget Tomorrow World Tour e promove seu sexto álbum de estúdio, Everything I Thought It Was.

Justin Timberlake lança álbum ‘Everything I Thought It Was’

Justin Timberlake lançou seu sexto álbum de estúdio, Everything I Thought It Was , via Sony Music . Além disso, Justin Timberlake disponibilizou também o clipe oficial de sua nova faixa do álbum, No Angels . O videoclipe foi dirigido por Ti West.

Recentemente, Justin Timberlake se apresentou em um show especial de uma noite na quarta-feira, 13 de março, em Los Angeles, CA, no The Wiltern. No início da semana, Timberlake fez uma performance musical especial no Jimmy Kimmel Live! da ABC, onde apresentou No Angels .

No mês passado, Justin Timberlake lançou sua faixa Drown escrita por Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Henry Walter, Amy Allen, Kenyon Dixon e produzida por Timberlake, Louis Bell, Cirkut (Maroon 5, The Weeknd). No início deste ano, Timberlake lançou seu single e videoclipe Selfish que acumulou mais de 100 milhões de streams em todo o mundo e mais de 19 milhões de visualizações no YouTube. Justin Timberlake também fez uma apresentação musical especial no Saturday Night Live da NBC, onde apresentou seu single Selfish e Sanctified feat. Tobe Nwigwe.

Este lançamento segue o anúncio de Justin Timberlake de sua aguardada turnê, The Forget Tomorrow World Tour . Produzida pela Live Nation, as paradas incluem performances na América do Norte e na Europa/Reino Unido.