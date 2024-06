Mayra Dugaich Hybrid Theory: Cover de Linkin Park anuncia shows no Brasil

A banda portuguesa Hybrid Theory que é considerada o maior grupo cover de Linkin Park do mundo, vai fazer 10 shows no Brasil entre setembro e outubro.

A turnê começa no dia 27 de setembro em Fortaleza, segue para Brasilia, Belém, Recife e Santos. A vez do Rio de Janeiro (Sacadura Cabral) será em 5 de Outubro. Em seguida, o grupo irá para São Paulo (Tokio Marine Hall em 06/10), Curitiba (Tork N’Roll em 11/10) e Porto Alegre (Opinião em 12/10). Eles fecham a agenda em solo brasileiro na capital catarinense, Florianópolis (John Bull em 13/10).

Vale lembrar que no último sábado (15), eles se apresentaram no Rock in Rio Lisboa.

Os ingressos já estão disponíveis.

Sobre Hybrid Theory

Eles são comandados por Yves Alezandro, que ‘assume’ o papel do saudoso vocalista Chester Bennington. Por outro lado, Pedro Paixão incorpora Mike Shinoda, o multi-instrumentista do Linkin Park.

O projeto tomou forma em 2019, com intuito de homenagear seus ídolos. Depois, viralizaram durante a pandemia pela semelhança deles com os membros originais. A qualidade e produção de suas performances ao vivo chamaram a atenção do público.

