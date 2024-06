Marcelo de Assis Ed Sheeran lembra de momento constrangedor em um quarto de hotel

O cantor Ed Sheeran revelou em uma recente entrevista ao podcast Therapuss com Jake Shane o momento constrangedor que passou no quarto de um hotel.

A voz de Thinking Out Loud se lembra de ter ingerido bebido alcoólica e acabou saindo de seu quarto, acreditando que estava entrando no banheiro.

“Eu estava bebendo o licor Cafe Patron e fui para a cama. Eu durmo nu – gosto da liberdade que isso traz à minha vida”, explicou o astro britânico de 33 anos . “Acordei no meio da noite para urinar e abri a porta do banheiro e saí. De repente a porta se fechou e eu abri os olhos e estava no corredor completamente nu sem a chave do meu quarto. Eu estava lá com CCTV (câmera de circuito interno) , tipo, ‘F ***’, eu estava olhando em volta e pensando: ‘Como faço para sair dessa?'” , disse.

Contudo, Sheeran conseguiu encontrar auxilio em meio à situação constrangedora e foi até a recepção do hotel em busca de ajuda: “A bandeja do serviço de quarto de alguém estava do lado de fora do quarto com um guardanapo, então peguei o guardanapo, cobri meu lixo e fui para o saguão do hotel, descendo todo o caminho”.

E continuou: “Eram quatro horas da manhã e não havia ninguém lá além de alguém que olhou para mim, e eu estava se apresentando naquele fim de semana e pedi: ‘Você pode, por favor, não contar a ninguém?'”

“Eles vieram e me deixaram entrar no meu quarto e meu segurança apagou a filmagem” , concluiu Ed Sheeran.

Cantor diz que construiu um túmulo para ele em sua casa

De acordo com uma matéria do jornal britânico The Guardian , Ed Sheeran estaria construindo uma cripta no subsolo de sua residência em Suffolk , na Inglaterra .

A reportagem explica que Sheeran chegou a obter autorização inicial apenas para construir uma capela no imóvel, que está avaliado em US$ 5 milhões . O local também é destinado para que casamentos de seus amigos sejam celebrados lá.

Porém, em uma entrevista de Sheeran realizada para a revista GQ Hype , o hitmaker de Shape Of You , o astro britânico revelou que chegou a fazer um pedido para a construção de uma lápide abaixo da capela.

“Eu não diria que é uma cripta. É um buraco cavado no chão com um pedaço de pedra por cima, então, quando chegar o dia e eu falecer, posso ser enterrado lá.” , disse Ed Sheeran . “As pessoas acham que é muito estranho e mórbido, mas tive amigos que morreram sem testamento e ninguém sabe o que fazer.”

A ideia do túmulo, segundo Ed Sheeran , é que ele deseja que sua despedida seja realizada de forma “tradicional” e que seus parentes sempre foram cremados, o que promoveria um processo de luto diferente de uma cremação.