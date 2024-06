Júnior Colares DJ Carol Favaro conhece Christina Aguilera em viagem a Las Vegas

A DJ brasileira Carol Favaro, conhecida por seus sets e presença marcante nas pistas de Orlando, realizou um grande sonho ao conhecer a icônica cantora pop Christina Aguilera em Las Vegas. Carol, que tem uma carreira consolidada no cenário musical de Orlando, sempre admirou a trajetória e o talento de Aguilera.

Durante sua lua de mel, Carol foi surpreendida com um convite especial do amigo Rodrigo Branco para conhecer Aguilera, graças à conexão com Héctor, o maquiador dela, que também trabalha com Rihanna, Mariah Carey e Anitta.

Através da mediação de Héctor, Carol foi apresentada à cantora, que desempenhou um papel fundamental em tornar esse encontro possível. “Héctor foi extremamente gentil e acolhedor. Ele me convidou para ir nas datas em que estaria disponível para me receber em Las Vegas,” compartilhou Carol.

Recentemente, Carol abriu o show da Manu Batidão em Orlando, destacando ainda mais sua presença no cenário musical e reafirmando seu talento e paixão pela música.