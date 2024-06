Marcelo de Assis Bon Jovi: ‘Forever’ é o álbum mais vendido nos EUA

Forever , o mais recente álbum do Bon Jovi , alcançou o primeiro lugar em vendas nos EUA . De acordo com a Billboard , foram vendidas mais de 50 mil cópias na semana que foi concluída em 13 de junho , pavimentando o caminho para que este novo trabalho da banda norte-americana liderasse o chart Top Album Sales , de acordo com os relatórios da Luminate .

Desse montante vendido na última semana, 9 mil cópias representam os discos de vinil , configurando o melhor período para o Bon Jovi neste formato desde que a Luminate passou a monitorar as vendas dos bolachões em 1991.

Bon Jovi , um dos mais icônicos grupos de rock, vencedor do Grammy e integrante do Rock and Roll Hall of Fame , encontra em Forever um dos motivos para a celebração dos 40 anos de sua carreira . A primeira faixa divulgada deste novo disco foi Legendary .

“Este disco é um retorno à alegria. Desde a composição, passando pelo processo de gravação, este é um Bon Jovi que aumenta o volume e se sente bem”, disse Jon Bon Jovi .

Como parte da programação da 66ª edição do Grammy Awards , no mês passado, Jon Bon Jovi foi escolhido como a Pessoa do Ano MusiCares 2024 . Ele foi homenageado com um show de tributo no L.A. Convention Center , com Bruce Springsteen, Shania Twain, Melissa Etheridge, Sammy Hagar , Jason Isbell, Jelly Roll, Pat Monahan do Train e muitos outros.

Documentário sobre a banda está disponível na Star+

Composta por quatro episódios, Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi chegou na última sexta-feira (26), exclusivamente na plataforma de streaming Star+ . A produção oferece um olhar inédito do passado épico e do futuro incerto de uma das bandas mais conhecidas do mundo e de seu vocalista, Jon Bon Jovi . Uma odisseia de 40 anos de rock que se vê à beira do abismo, quando uma lesão vocal ameaça acabar com tudo subitamente.

A produção apresenta a banda em fevereiro de 2022, acompanhando-a em tempo real e em todos seus altos e baixos enquanto tentam planejar seu futuro. A história de um talento único é emocionante, mas o mais extraordinário é ver uma lenda como Jon Bon Jovi se mostrando ao mundo em seus momentos mais vulneráveis.

Ainda adolescente, John Francis Bongiovi , o verdadeiro nome de Jon Bom Jovi, aprendeu a tocar violão com seu vizinho e se apaixonou pela música. Ele decidiu criar uma banda para tocar nos bares da cidade e aos 16 anos, através de um amigo em comum, conheceu o tecladista David Bryan . Juntos, faziam parte da banda cover Atlantic City Expressway .

A banda não durou muito, já que os integrantes eram adolescentes e sentiam a pressão de ir para uma faculdade. Jon, já sabendo sua vocação para música, decidiu criar um novo grupo musical chamado Jon Bongiovi and the Wild Ones , que também não ficou na estrada por muito tempo, pois o vocalista se mudou para Nova York (EUA) atrás de outras oportunidades.

Na cidade grande, Jon começou a trabalhar na gravadora PowerStation Studios , onde seu primo Tony Bongiovi era co-produtor, e lá aprendeu tudo sobre música ao acompanhar bandas como Aerosmith, Ramones e Talking Heads . No começo dos anos 1980, Jon gravou uma demo da música Runaway , que logo se tornou um single. Com o sucesso da canção, o vocalista precisava de uma banda e decidiu chamar seu antigo colega David Bryan para uma nova tentativa. Bryan convidou Alec John Such e Tico Torres para se juntarem a eles e, em seguida, conseguiram um contrato com a gravadora PolyGram (atual Universal Music ), lançando, assim, seu primeiro disco, que acabou levando o nome de seu primeiro grande sucesso.

A origem do nome do grupo se deve por uma brincadeira: durante uma reunião, uma pessoa da PolyGram sugeriu que fizessem um trocadilho com o sobrenome de Jon, assim como a banda Van Halen , que leva o nome de um dos integrantes como se fossem duas palavras, nascendo assim Bon Jovi .