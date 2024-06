Mayra Dugaich Matteus, do BBB 24, se pronuncia sobre fraude em cota racial

O ex-BBB 24 Matteus Amaral se pronunciou após a confirmação de fraude em cota racial e a acusação de falsidade ideológica pelo Ministério Público. Pelas redes sociais, o ex-brother comentou o ocorrido.

” Recentemente, surgiram informações de que, em 2014, fui inscrito no curso de Engenharia Agrícola no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha sob a modalidade de cotas para pessoas negras” , afirmou.

“A inscrição foi realizada por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento ou conhecimento prévio ”, disse.

“Entendo a importância fundamental das políticas de cotas no Brasil. Por isso, lamento profundamente qualquer impressão de que eu teria buscado beneficiar-me indevidamente dessa política, o que nunca foi minha intenção ”, finalizou.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, a denúncia foi feita pelo ativista Antonio Isuperio, que trabalha em uma instituição internacional de Direitos Humanos.

Vale destacar que a instituição confirmou que Matteus ingressou no curso de bacharelado em Engenharia Agrícola em 2014.

“Em relação ao ingresso pelas cotas, é importantíssimo ficar claro que, naquela época, de acordo com a Lei de Cotas de 2012, o único documento exigido para a inscrição nas cotas era a autodeclaração do candidato ”, disse em nota.

Vale lembrar que Matteus foi o vice-campeão do BBB 24.

“Matteus entrou no Big Brother Brasil para transformar a vida da sua família, levar suas raízes, exaltar sua cultura, o amor pelo campo e pela tradição gaúcha para todo o Brasil. E ele conseguiu! Foi lindo de acompanhar esta trajetória, um verdadeiro exemplo de humildade, lealdade, simplicidade e respeito”, afirmou o post no Instagram após o final do programa.

Jayme Monjardim ignora dividas de IPTU e presenteia ex-BBB Matteus com cavalos

O diretor da TV Globo Jayme Monjardim , que presenteou o ex-BBB Matteus Amaral , o Alegrete, com dois cavalos de uma raça após o fim do reality, estaria com dívida de IPTU por causa de um imóvel no Rio de Janeiro. É o que afirma o colunista Daniel Nascimento , do jornal carioca O Dia, em publicação da sexta-feira, 19 de abril.

Segundo a coluna, os animais ofertados ao ex-brother podem custar entre R$ 4 mil e R$ 15 mil. O colunista afirma que, de acordo com documentos obtidos com exclusividade, o diretor não pagou o IPTU da casa de praia onde a mãe, a cantora Maysa, viveu. O imóvel está localizado no município de Maricá, litoral fluminense.