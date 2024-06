The Music Journal Brazil Jennifer Lopez toma atitude surpreendente no casamento

A estrela pop Jennifer Lopez tomou uma atitude surpreendente que mostra que o seu casamento com Ben Affleck se encontra em momento positivo.

Ela escreveu em seu Stories do Instagram a frase “Nosso herói” para Affleck , juntamente com um emoji de coração onde conclui: “Feliz Dia dos Pais”.

A publicação também contou com uma foto antiga de Ben Affleck vestindo uma jaqueta de couro preta.

Affleck é pai de Violet (18), Seraphina (15) e Samuel (12) de sua união com a atriz Jennifer Garner . Além disso, ele é padrasto dos gêmeos Emme e Max , de 16 anos, filhos de Jennifer Lopez com Marc Anthony .

A homenagem de J-Lo à Ben Affleck aconteceu na propriedade da cantora em Bel Air no último final de semana.

Em maio, fortes rumores apontavam que Lopez estaria se separando de Affleck . Eles se casaram em 2022.

Cancelamento de turnê

Lopez decidiu que não realizaria as 30 apresentações restantes de sua atual turnê pelos EUA. O motivo: a cantora quis ficar mais próxima de sua família .

A Live Nation , que promove a This Is Me… Live emitiu um comunicado oficial explicando que “Jennifer está tirando uma folga para ficar com seus filhos, família e amigos próximos”.

Contudo, há situações difíceis no horizonte da artista.

A primeira é que as vendas do álbum This Is Me… Now , o nono disco de J-Lo , não estão correspondendo às expectativas da cantora.

O disco estreou apenas na 38ª posição nos EUA – um resultado bem modesto para uma estrela como Jennifer Lopez.

Na Austrália , a situação é mais complicada: o álbum está na 82ª posição .

Em contrapartida, a venda de ingressos para os shows de Lopez estavam indo muito bem. Para se ter uma ideia, o show da artista em Nova Jersey (EUA) chegou a vender 92% dos ingressos disponíveis .