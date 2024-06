Mayra Dugaich Falamansa comemora 25 anos de carreira

No último domingo (16), o grupo Falamansa celebrou seus 25 anos de carreira no palco do Fantástico, na Globo.

“Eu pego no meu instrumento com a mesma alegria que eu peguei aos 14 anos. E eu estou falando de 50 anos de sanfona. Acho que o legal do Falamansa é que desde o início a gente tem o mesmo objetivo, que é através da música, fazer o bem”, disse Tato.

“É levar coisa boa para as pessoas e, 25 anos fazendo isso, você acaba percebendo quanto a insistência, a persistência foram fundamentais para dar a identidade da banda hoje”, afirmou.

O projeto de celebração dos 25 anos vai misturar forró e outros gêneros. Nomes como Isa e Nariruts farão parte.

“A gente já consegue se unir a outros estilos musicais sem parecer que a gente está debandando ou partindo para outras coisas”, finalizou.

Vale lembrar que os hits Xote Dos Milagres e Rindo À Toa estão no álbum de estreia Deixa Entrar, de 1999.

O Falamansa é formado por Tato, Alemão, Dezinho e Valdir do Acordeon. Em 1998, Tato inscreveu a música Asas no 3º Festival de Música do Mackenzie. Mesmo com poucos ensaios, eles ficaram em segundo lugar no festival.

Atualmente, eles possuem 2, 5 milhões de ouvintes no Spotify.

Falamansa participou do Musical Soul O Sul que uniu grandes nomes em prol do RS

Em parceria da Audio, Transamérica FM, Showlivre, Bem da Madrugada e idealização do movimento Reggae Brazuca, o evento aconteceu em 23 de maio .

O logo do festival forma um anagrama com a expressão “SOS” e pretendeu arrecadar doações, renovar esperança, ampliar e ajudar por meio de parcerias transparentes às vítimas. Entre grandes nomes, o festival contou com participações de Maneva, Planta & Raiz, Marina Peralta, Expressão Regueira, Restart, Falamansa, Bloco do Caos, Mato Seco, Big UP, Egypcio, entre outros.