Mayra Dugaich Billy Ray Cyrus pede ordem de restrição contra ex-esposa

Na última quinta-feira (13), Billy Ray Cyrus pediu uma ordem de restrição contra Firerose , após dar entrada no divórcio.

De acordo com a revista People, o pai de Miley Cyrus acusou a ex-esposa de gastar US$ 96,986 (cerca de R$ 520 mil) em seu cartão de crédito.

“Como resultado dessas cobranças fraudulentas… Estou preocupado de que Hodges possa ter informações que poderiam ser utilizadas para fazer mais gastos fraudulentos e não autorizados nos meus cartões de crédito pessoais e empresariais”, alegou o cantor.

“Alegar que a esposa teve 37 gastos não autorizados é falso. Durante os procedimentos do divórcio, as partes mantiveram o padrão do casamento. A esposa continuou a viver da mesma forma que ela vive desde o dia 10 de outubro de 2023 [data do casamento], e o marido não tem o direito de interrompê-la “, afirmaram os advogados de Firerose.

Vale lembrar que Billy deu início ao processo de divórcio no dia 23 de maio, sete meses após a oficialização da união. Ele relatou diferenças irreconciliáveis e conduta inapropriada no casamento entre as justificativas para a separação.

Atualmente Billy tem mais de 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Vale lembrar que seu single mais recente é After the Storm lançado com a participação de Firerose no último dia 29 de março.

Ouça: