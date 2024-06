Júnior Colares Solange Gomes é detonada por apresentador após criticar reality da MTV

A sexta-feira está agitada, tudo porque Solange Gomes, 50 anos, conhecida por sua participação há mais de duas décadas no quadro ‘banheira do Gugu’, causou polêmica ao criticar o reality show “De Férias com o Ex”. Em suas redes sociais, a ex-musa comparou o programa com produções adultas da época. “Que horror, meu Deus! Para os homens, como sempre está tudo bem. A degradação das mulheres. É o ‘Brasileirinhas’ da atualidade. Acaba com esse programa. Que nojo”, declarou.

As críticas de Solange não passaram despercebidas por Bruno Di Simone , apresentador da Rede TV!. Ele reagiu com indignação às declarações da ex-banheira. “A senhora do sabonete, da ‘banheira do Gugu’, a banheiruda, que catava sabonete, catava até o lodo da banheira, falando mal do reality ‘De Férias com o Ex’”, ironizou Bruno, lembrando do passado de Solange na TV.

Bruno continuou seu ataque relembrando antigas polêmicas envolvendo Solange. “Logo ela que ‘furunfou’ com Márcio Garcia e o irmão ao mesmo tempo, olha que lindo, pecados em família. [Ela] que fez surubão […] A banheiruda querendo dar uma de falsa moralista. Ô dona Solange Gomes , fica muito feio pra senhora querer dar uma de bela recatada do lar à essa altura do campeonato”, disparou ele, sem poupar críticas.

A troca de farpas entre Solange e Bruno rapidamente se espalhou nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto alguns internautas apoiaram Solange por sua coragem de criticar o programa, outros concordaram com Bruno, destacando a incoerência nas falas da ex-banheira. A discussão promete continuar, com ambos os lados defendendo suas perspectivas sobre o entretenimento e a moralidade na TV.