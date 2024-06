Marcelo de Assis Ludmilla investe em Luxo: novo imóvel em Miami tem vista de tirar o fôlego

A cantora Ludmilla anunciou nesta quinta-feira (13) através de suas redes sociais, que adquiriu um apartamento de luxo em Miami , nos EUA. O empreendimento, situado em um edifício moderno e elegante, possui características impressionantes, incluindo amplas janelas que oferecem uma vista panorâmica da cidade e do mar, além de uma decoração sofisticada e contemporânea.

“Feliz demais com a minha nova compra. Obrigada, Deus!” , celebra Ludmilla .

Recentemente a cantora apareceu de surpresa na Resenha Pagode e Chinelo , um dos mais tradicionais eventos de pagode da cidade carioca, para anunciar a tão aguardada turnê de Numanice #3 . Com ingressos esgotados em poucos minutos no Rio de Janeiro e em São Paulo , a turnê vai percorrer 19 cidades do país e também irá contemplar os fãs de Miami e Portugal .

Ludmilla é a primeira cantora negra da América Latina a alcançar 1 bilhão de streams somente no Spotify , e hoje já ultrapassa os 7 bilhões . Seus números são impressionantes: no Instagram , ela é seguida por mais de 30 milhões de fãs e no YouTube são mais de 8,9 milhões de inscritos em seu canal , onde soma a impressionante marca de mais de 4,1 bilhões de views .

Confira:

Cantora anunciou nova turnê Numanice #3

No dia 4 deste mês, a cantora Ludmilla anunciou a Numanice #3 Tour nas redes sociais. A nova série de shows começam em agosto em Salvador , na Bahia .

“É isso mesmo! A Tour Numanice 3 vem aí!”, comemorou.

Vale lembrar que no dia 3 de junho , ela esteve no Pagode do Chinelo, na zona norte do Rio de Janeiro , onde cantou faixas do projeto. Com datas agendadas pelo Brasil, até 2025 ela passará por várias capitais, além de shows em Lisboa, em Portugal e Miami , nos Estados Unidos .

A pré-venda dos ingressos aconteceu nos dias dias 6 e 7 de junho .