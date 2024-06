Cassio Pastrana Fernando e Sorocaba incendeiam São Paulo com o Churrasco On Fire!

A dupla sertaneja Fernando e Sorocaba anunciaram nesta quinta-feira (13) que o evento Churrasco On Fire , que percorre várias cidades do Brasil, desembarca em São Paulo no dia 24 de agosto, a partir das 15h, no Parque Villa Lobos , no Espaço Roda Gigante, na zona oeste da cidade.

Com produção da Agência T , responsável pela produção de grandes eventos pelo Brasil e forte atuante na área de Live Marketing, o evento contará com ingressos limitados e estarão a venda a partir do dia 24 de junho.

“Estamos extremamente animados para trazer o Churrasco On Fire para São Paulo! É um evento muito especial para nós, onde unimos o melhor da nossa música com um delicioso open churras. Não perca essa oportunidade de viver uma tarde incrível com a gente, com um open churras de carnes nobres, grandes estrelas assinando o preparo das carnes, muito sertanejo e grandes surpresas” , convida Fernando.

O “Team On Fire” , composto por churrasqueiros experientes, irá encantar o público com suas habilidades excepcionais no churrasco. O cardápio do Churrasco On Fire São Paulo inclui picanha, costela, brisket, ancho, hambúrgueres e uma seleção de acompanhamentos que vão desde pão de alho, farofa até massas! O open churras premium também inclui sobremesa, a famosa panqueca de doce de leite.

“Estar à frente da produção de um evento como o Churrasco On Fire é motivo de muita alegria e orgulho para nós. Estamos falando de uma das maiores e mais tradicionais duplas sertanejas do Brasil e poder trazer pra São Paulo essa grande novidade que irá movimentar o cenário da capital. Se você gosta de churrasco e sertanejo não deixe de garantir seu ingresso para este evento que promete ser inesquecível” , comenta Guilherme Zuccolotto, Diretor da Agência T.

O show do Fernando e Sorocaba contará com um palco em formato de “T” e uma plataforma estendida para uma performance ainda mais exclusiva e envolvente. Com um compromisso renovado com a inovação, a dupla promete um repertório musical extraordinário e um show de três horas, elevando a experiência culinária e musical a novos patamares.

Ao chegar no evento, os convidados serão recebidos por um impressionante pórtico de 3,5 metros de altura e 10 metros de comprimento, conduzindo-os por um corredor com um painel de lambe-lambes perfeito para fotos. O destaque do show culinário é a carreta gourmet de 22 metros, que se transforma em palco para uma performance surpresa do Sorocaba.

Churrasco On Fire São Paulo

Data: 24 de agosto

Horário: 15h às 22h

Local: Parque Villa Lobos – Espaço Roda Gigante

Endereço: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP, 05317-020

Site: https://churrascoonfire.com.br