Morre Skowa, integrante do Trio Mocotó, aos 68 anos Na última quinta-feira (13), o cantor Marco Antônio Gonçalves dos Santos, conhecido como Skowa, morreu aos 68 anos. Ele estava internado em um hospital em Botucatu, no interior de São Paulo, após ter sofrido uma parada cardiorrespiratória. Ele fazia parte do Tio Mocotó. “Nossa tristeza é grande mas nosso amor por ele e todas as […]

