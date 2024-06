Juliette lança álbum ‘São Juão’ A cantora Juliette lançou nesta sexta-feira (14) seu novo álbum São Juão, onde resgata memórias de infância. O repertório conta com dez músicas típicas de festas juninas, oito regravações com medleys, e duas inéditas. “É o momento mais esperado do ano pra mim! São as minhas melhores memórias! [A música] ‘Xote das Meninas’, traz a […]

