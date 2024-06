Mayra Dugaich Ivete Sangalo comemora formatura do filho

Na última quinta-feira (13), a cantora Ivete Sangalo comemorou a formatura do filho, Marcelo Sangalo , que completou o Ensino Fundamental em uma escola de Salvador, na Bahia.

“Meu amor,minha vida,meu filho. Novos passos e a minha torcida será sempre sua. Muito aprendizado,muitas novas experiências e desafios. Estou ao seu lado,certa de que suas conquistas serão gigantes como você”, disse.

Vale lembrar que mais cedo, Ivete havia aparecido com o braço imobilizado em uma feira de produtos naturais no Anhembi, em São Paulo, ao lado do marido, Daniel Cady.

“Lembra que eu me acidentei em uma viagem esquiando? Eu quebrei o punho e coloquei uma placa de titânio. E aí resolvi tirar a placa para ficar sem aquele corpo estranho que estava me incomodando um pouquinho. Mas está tudo bem. Está tudo ótimo. Não me impede de fazer absolutamente nada. Eu fiz de ontem para hoje. Tem uns pontinhos aqui. Não quebrei nada e estou ótima. Bonita e maravilhosa ”, tranquilizou os fãs.

Confira: