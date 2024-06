Mayra Dugaich Produtor conta como Beyoncé gravou ‘Texas Hold’ Em’

O compositor e produtor musical Brian ‘Killah B’ Bates revelou os detalhes de como a música Texas Hold’ Em foi gravada por Beyoncé no álbum Cowboy Carter .

A faixa fez com que, ao lado de Raphael Saadiq, fossem os primeiros compositores e produtores negros a chegar ao topo da parada country da Billboard.

“Quando cheguei lá [Artist Partner Group] , trabalhei em uma ideia com um artista chamado Bülow, que tinha contrato com a Republic Records. Em seguida, a segunda ideia que fizemos foi ‘Texas Hold’ Em’. Ele se inclinou e disse: ‘Estou trabalhando no novo álbum da Beyoncé. Se você tiver alguma ideia de música country, me avise“ , afirmou em entrevista ao BET.

“Algumas semanas depois, recebi um telefonema para ir a Parkwood e eles nos fizeram assinar contratos de confidencialidade” , relembrou.

“Fizemos mais duas ou três ideias que eles adoraram. Depois, não ouvi mais nada sobre a música nos dois anos e meio seguintes [risos]”, contou.

Killah B afirmou que pensou que a música não seria lançada. “Eu teria feito mais ideias country e continuado a enviá-las. Mas quando se está nesse ramo, as pessoas sempre gravam discos e nunca os lançam“ , finalizou.