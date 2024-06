Livro de Rita Lee ‘O Mito do Mito’ ganha data de lançamento No último domingo (9), Roberto de Carvalho em entrevista ao Fantástico, adiantou que um livro inédito de Rita Lee seria lançado em julho. Na última quarta-feira (12), veio a confirmação da Globo Livros nas redes sociais. “O MITO DO MITO é uma obra que Rita Lee começou a escrever em 2005 e a engavetou”, revelou. Em […]

